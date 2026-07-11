Irene, camionera: "Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas"
En España se necesitan alrededor de 30.000 conductores, con una plantilla actual de 400.000 transportistas
Javier Fidalgo
Desde hace un tiempo, las empresas de transporte llevan alertando del déficit de camioneros que hay en nuestro país. Según las la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), se necesitan alrededor de 30.000 conductores en España.
No obstante, cada vez son más los interesados en hacer carrera profesional como transportista. Actualmente, la plantilla de conductores es de 400.000 trabajadores, con una media de edad de 55 años.
Una de las transportistas es Irene, conocida en redes sociales como @yaslin_irania. Esta camionera asturiana comparte su vida en carretera, explicando cómo es realmente su trabajo, entre largas jornadas y miles de kilómetros.
En su perfil de TikTok, donde muestra los apodos de "Guerrera Asturias" y "Trucker Girl", cuenta con más de 5500 seguidores. A través de sus vídeos, explica cuál es su rutina diaria y detalla la dureza de sus rutas.
"Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas", comenta sobre su jornada laboral. Según la conductora, se trata de un "día muy tranquilo", aunque ha tenido que detenerse a mitad de camino.
Así lo marca la normativa sobre los tiempos de conducción y descanso, establecidos por la legislación europea. El artículo 6.1 del Reglamento (CE) n.º 561/2006 señala que "el tiempo máximo de conducción diario no puede exceder de 9 horas, salvo dos veces a la semana que puede llegar a las 10 horas".
En la misma publicación, Irene explica las dificultades para conciliar sus días de descanso: "Los fines de semana míos son superajetreados porque también trabajo y las vacaciones, pues las tengo destinadas para hacer mogollón de cosas también, pero sacaré algún día de relax".
Por último, la creadora de contenido pide a sus compañeros de profesión que se identifiquen para agradecerles el apoyo: "Me encanta que me saludéis, pero cuando me deis las luces después escribirme porque ¿Qué pasa? Que no sé quién sois. No me da tiempo a ver la empresa, no me da tiempo a ver el camión, no me da tiempo a ver nada".
Fuente: Sport
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