Santiago Niño Becerra sobre la 'tasa Shein': "No creo que vaya a influir mucho en la derivación del comercio de Shein hacia el comercio local"

Tras la puesta en marcha de la nueva normativa de la Unión Europea el pasado miércoles 1 de julio, más conocida como la 'tasa Shein', los envíos a través de plataformas de compra online van a sufrir una importante modificación.

De tal forma, las compras en sitios web como AliExpress, Shein y Temu contarán con un recargo de tres euros si el valor total de la compra es inferior a 150 euros.

En qué consiste la 'tasa Shein'

Aun así, debemos recordar que la tarifa no se aplica por paquete, sino por tipo de producto. En este caso, un envío de dos camisetas contaría con un recargo de tres euros, mientras que si compramos una camiseta y un pantalón, la tarifa ascendería hasta los seis euros.

Todavía no queda claro quién asumirá el pago de esta tarifa. Lo más habitual es que las empresas se encargan de este coste añadido, aunque siempre queda la posibilidad de aplicar el recargo directamente sobre el recibo del consumidor.

En vista de la nueva normativa, el economista Santiago Niño Becerra da su opinión acerca de esta medida y sus efectos, unos que podrían ser bastante limitados si se comparan con las predicciones de la UE.

Aumento de fondos públicos y desprotección del pequeño comercio

Según el experto, seguramente los ingresos del Estado se verían incrementados. "Con esto se va a conseguir de entrada aumentar la recaudación fiscal", señala.

Sin embargo, Niño Becerra también cree que los productos seguirán incumpliendo la normativa, aunque se le aplique un recargo. Básicamente, la tasa extra de tres euros no podría asegurar un cumplimiento básico de las normas con respecto a los artículos comprados.

Por otro lado, el economista critica una desprotección hacia los fabricantes europeos y el comercio local, que continuarían siendo perjudicados por el comercio masivo que acumulan grandes plataformas como Shein.

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Con todo ello, la reflexión de Niño Becerra nos muestra un aumento general de los fondos públicos tras la nueva tarifa, aunque acompañado de un apoyo ineficaz para preservar el pequeño comercio y los productos elaborados en territorio europeo.

Fuente: El Periódico