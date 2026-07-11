Toño Escrig, ferretero, sobre los enfriadores de aire: "Te consume menos de 10 euros"

Con la llegada del calor, muchos hogares se enfrentan al mismo dilema, que se repite siempre por estas fechas: instalar un aire acondicionado implica obras, agujeros en la pared, tubos de desagüe y, seguramente, la visita de un instalador.

Frente a ese escenario, cada vez más gente opta por una alternativa que promete resolver el problema sin tocar ni un solo ladrillo.

La propuesta parte de una pregunta directa a quienes sufren las altas temperaturas sin poder o querer hacer reformas en casa. "¿Estáis cansados de pasar calor en casa?", plantea el protagonista del vídeo, Toño Escrig, un ferretero que transmite sus conocimientos a través de su cuenta de TikTok. De hecho, Escrig da todo tipo de recomendaciones y consejos de bricolaje.

Complicaciones al instalar un aire acondicionado

En uno de sus últimos vídeos, el ferretero apunta a un problema muy concreto: la instalación tradicional de aire acondicionado exige una serie de complicaciones que pueden hacernos replantear la idea de instalarlo: "Nos toca hacer un agujero en la habitación para que saque el aire caliente. Tenemos que tener un tubo de desagüe para el agua. Hay que llamar a un instalador y gastar la pasta".

"Y, encima, ese aparato va a estar siempre en una sola habitación", añade Escrig, exponiendo que todo este proceso de instalación implica que gran parte de la casa seguirá teniendo una temperatura sofocante, ya que el aire acondicionado solo enfría la habitación en la que está instalado.

La solución: enfriadores de aire

La solución que propone el experimentado ferretero es un aparato similar al aire acondicionado, solo que este no necesita ser instalado: un enfriador de aire. "Además de enfriar el aire, purifica y humidifica", expone el creador de contenido.

¿Y cómo se utiliza? Para poder usar este aparato, en primer lugar hay que abrir el cajón que tiene detrás. Una vez abierto, hay que llenarlo de agua y, si se necesita más frío, se pueden añadir tanto acumuladores de frío como simples hielos normales, y meterlos con el agua.

Programado hasta quince horas y media

Una vez esté preparado, solo queda enchufarlo a la luz y, con un mando a distancia, se puede controlar perfectamente. Además, tiene temporizador, con lo que puedes programarlo las horas que quieras, ya sean ocho, diez... o hasta 15 horas y media. Una vez finaliza su programación, el aparato se apaga solo. "No hace ruido, tiene ruedas y es portátil, de manera que lo puedes llevar a cualquier habitación", añade Escrig.

Con todas estas ventajas y atributos, lo normal es pensar que es un producto muy caro, pero la realidad es otra: "Esto, baratísimo. Por menos de 80 euros lo tienes en tu casa". Otra cosa que puede preocupar a la gente es lo que puede llegar a consumir, pero realmente también es muy económico: "Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante los 30 días al mes, te consume menos de 10 euros".

Comparación con el ventilador y el aire acondicionado

Para compararlo, un ventilador estándar, si se utiliza durante ocho horas al día a lo largo de un mes, su consumo total alcanza los 14,4 kWh, de manera que el coste mensual apenas llegaría a unos 2,16 euros.

Por otra parte, en el caso del aire acondicionado, el consumo mensual asciende a 360 kWh; esto supone un coste cercano a los 54 euros al mes.

Noticias relacionadas

Por tanto, según este ferretero, la mejor opción para combatir el sofocante calor del verano es el enfriador de aire, ya que, aunque sea más caro que un ventilador, tiene un funcionamiento más eficiente contra las altas temperaturas, es portátil y no hace ruido.

Fuente: El Periódico