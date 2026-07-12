Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Muchos trabajadores y pensionistas pagarán menos por sus medicamentos"

El copago farmacéutico ha cambiado desde mayo de 2026. La nueva regulación modifica la cantidad que trabajadores y pensionistas deben pagar cuando retiran en la farmacia un medicamento financiado con receta. La principal novedad es la creación de nuevos tramos según la renta y de límites mensuales para evitar que las personas con tratamientos continuados tengan que afrontar gastos elevados.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que la reforma no modifica el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud ni la financiación de los medicamentos. Lo que cambia es la aportación que realiza cada ciudadano al recogerlos en la farmacia.

"El Gobierno ha pretendido hacer un sistema mucho más progresivo", señala Muñoz. Esto significa que las personas con menos ingresos pagarán menos y que muchos trabajadores contarán, por primera vez, con un límite máximo mensual.

Una de las principales novedades afecta precisamente a los trabajadores en activo. Hasta ahora había pocos tramos de renta y muchas personas no tenían un tope de gasto. Esta situación podía perjudicar especialmente a quienes necesitan medicación todos los meses por una enfermedad crónica.

Cuánto pagarán los trabajadores en activo

Los trabajadores con una renta anual inferior a 9.000 euros abonarán el 40% del precio del medicamento, pero tendrán un límite máximo de 8,23 euros al mes.

Quienes ganen entre 9.000 y 17.999 euros también aportarán el 40%, aunque su gasto no podrá superar los 18,52 euros mensuales. Entre 18.000 y 34.999 euros, la aportación será del 45%, con un límite de 61,75 euros al mes.

A partir de los 35.000 euros desaparece el límite mensual. Los trabajadores que ingresen entre 35.000 y 59.999 euros pagarán el 45%; entre 60.000 y 99.999 euros, el 50%; y quienes alcancen o superen los 100.000 euros abonarán el 60%.

Muñoz pone el ejemplo de un trabajador con unos ingresos de 16.000 euros al año que necesita medicamentos por valor de 30 euros mensuales. Con la nueva norma, su aportación quedaría limitada a 18,52 euros.

Esto supone un ahorro de 11,48 euros al mes y de 137,76 euros al año cuando el gasto se mantiene durante los doce meses.

Los nuevos límites para los pensionistas

Los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros pagarán el 10% del medicamento, con un máximo de 8,23 euros al mes. Entre 18.000 y 59.999 euros, el límite será de 13,37 euros, mientras que para las rentas de entre 60.000 y 99.999 euros aumentará hasta los 18,52 euros.

Los pensionistas que tengan ingresos iguales o superiores a 100.000 euros aportarán el 60%, aunque su gasto mensual estará limitado a 61,75 euros.

PI STUDIO

La reforma mantiene las exenciones para colectivos vulnerables, como los beneficiarios del ingreso mínimo vital, los perceptores de pensiones no contributivas, los desempleados sin prestación y los menores con discapacidad reconocida. También continúan exentas las personas que reciben tratamientos derivados de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Además, se incluye expresamente a quienes cobran el complemento de ayuda para la infancia. Los pensionistas que perciban complementos a mínimos también quedarán automáticamente exentos del copago farmacéutico.

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La cantidad que pagará cada ciudadano dependerá de su renta anual, su situación laboral o de pensionista y su posible pertenencia a un colectivo exento. Los nuevos límites tendrán especial relevancia para quienes necesitan retirar medicamentos de manera habitual durante todo el año.