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Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Tener hijos puede aumentar considerablemente la pensión”

La ley permite sumar días cotizados por parto o cuidado de hijos y añade un complemento mensual a determinadas pensiones

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Laura Morote

Laura Morote

Alicante

Criar a un hijo puede dejar huella en la vida laboral, sobre todo cuando obliga a dejar un empleo, reducir la jornada o pasar meses sin cotizar. Sin embargo, esos periodos no siempre quedan perdidos. La Ley General de la Seguridad Social incluye mecanismos que pueden mejorar la futura pensión de jubilación, aunque no se aplican de forma automática ni igual en todos los casos.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que "tener hijos puede aumentar considerablemente el importe final de nuestra pensión de jubilación". La clave está en conocer los beneficios y comprobar si se cumplen sus requisitos.

Hasta cinco años por cuidado de hijos

Uno de los mecanismos más importantes aparece en el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social. La norma permite considerar cotizados determinados periodos en los que se interrumpió la cotización por la pérdida del trabajo o por finalizar la prestación por desempleo. Esa interrupción debe haberse producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento y el final del sexto año posterior.

El máximo reconocido es de 270 días por cada hijo, adopción o acogimiento, y nunca puede superar el tiempo real sin cotizar. Además, el total de periodos reconocidos por cuidado de hijos no puede superar cinco años por beneficiario.

Este beneficio se concede a uno de los progenitores y no sirve para completar el periodo mínimo exigido para acceder a una pensión contributiva. Es decir, puede mejorar el cálculo de la prestación, pero no permite alcanzar por sí solo los años mínimos necesarios para jubilarse.

La ley también reconoce a las mujeres 112 días de cotización por cada parto de un solo hijo. En los partos múltiples se añaden 14 días por cada hijo a partir del segundo.

A diferencia de la bonificación por cuidado de hijos, estos días sí pueden contar para alcanzar el mínimo de 15 años de cotización necesario para acceder a la jubilación contributiva, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas.

Un complemento de casi 37 euros por hijo

A estas cotizaciones se suma el complemento para reducir la brecha de género. En 2026 está fijado en 36,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro. Esto supone hasta 147,60 euros al mes, abonados junto a la pensión y también en las dos pagas extraordinarias.

Pueden solicitarlo hombres y mujeres con una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida desde el 4 de febrero de 2021.

No obstante, el complemento solo puede cobrarse por uno de los progenitores. Cuando los dos lo solicitan por los mismos hijos, se reconoce, con carácter general, a quien tenga la pensión pública de menor cuantía.

Alfonso Muñoz utiliza el ejemplo de una trabajadora con tres hijos que ha cotizado durante 30 años y que dejó de trabajar durante varios periodos para cuidarlos. En ese supuesto, podría sumar 810 días por cuidado de hijos y otros 336 días por los tres partos.

De este modo, sus 30 años cotizados podrían convertirse, a efectos del cálculo de la jubilación, en aproximadamente 33 años y dos meses. Además, podría recibir 110,70 euros mensuales por el complemento de brecha de género, correspondientes a 36,90 euros por cada hijo.

Qué conviene comprobar antes de jubilarse

El reconocimiento de estos beneficios depende de la historia laboral, los periodos sin cotizar, el número de hijos y el tipo de pensión. No todas las personas que han sido madres o padres pueden sumar automáticamente cinco años de cotización.

Antes de iniciar la jubilación conviene revisar la vida laboral y comprobar si aparecen correctamente las excedencias, interrupciones de empleo o periodos dedicados al cuidado de los hijos.

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También es importante recordar que el complemento económico debe solicitarse junto con la pensión. Tener hijos no garantiza por sí solo una subida automática, pero la aplicación conjunta de estas medidas puede aumentar los años reconocidos y la cantidad mensual que se percibirá durante la jubilación.

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