Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Desde 2027, con 37 años cotizados se tiene derecho al 100%"

¿Cuánto se cobra de jubilación después de haber trabajado 20, 25 o 30 años? Esta es una de las dudas más habituales entre quienes se acercan al final de su vida laboral. Sin embargo, conocer los años cotizados no basta para saber la cantidad exacta que se recibirá cada mes.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que depende principalmente de dos elementos: la base reguladora y el porcentaje que se aplica sobre ella en función del tiempo cotizado.

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años. Además, al menos dos deben estar incluidos dentro de los 15 años anteriores al momento de solicitar la prestación.

Cumplir este requisito mínimo, no obstante, no da derecho a cobrar la pensión completa. "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora", aclara Muñoz.

Qué porcentaje corresponde por los años trabajados

La base reguladora es la cantidad que se utiliza como referencia para calcular la pensión. Se obtiene a partir de las bases por las que el trabajador ha cotizado durante un determinado periodo de su trayectoria profesional. Por tanto, no es necesariamente la cantidad que se cobrará cada mes.

Una vez calculada esa base, se aplica el porcentaje correspondiente. En 2026, la escala comienza en el 50% con 15 años cotizados y aumenta por cada mes adicional hasta alcanzar el 100%. Desde 2027, el incremento será del 0,19% por cada uno de los primeros 248 meses adicionales y del 0,18% por los siguientes, sin superar de forma ordinaria el 100%.

Muñoz utiliza como ejemplo una base reguladora de 1.800 euros mensuales. Una persona que haya cotizado 15 años tendría derecho al 50%, es decir, a 900 euros mensuales.

A partir de 2027, con 25 años cotizados, el porcentaje sería del 72,80%, por lo que la pensión aproximada alcanzaría los 1.310 euros. Con 30 años, correspondería el 84,20%, unos 1.516 euros mensuales. Al llegar a los 37 años cotizados se alcanzaría el 100%, equivalente a los 1.800 euros del ejemplo.

¿Y qué sucede cuando una persona ha trabajado 40, 45 o incluso 48 años? "La respuesta es no. Al menos desde el punto de vista del porcentaje aplicable", señala Muñoz. Una vez alcanzado el 100% de la base reguladora, acumular más años no eleva ese porcentaje ordinario.

Paso a paso: cómo pedir la devolución del IRPF si eres mutualista y estás jubilado / Eva Abril

Esto no significa que dos trabajadores con el mismo número de años cotizados vayan a recibir la misma pensión. La cuantía dependerá de sus respectivas bases de cotización y de otras circunstancias, como la edad de retiro, una posible jubilación anticipada o los incentivos por retrasarla.

Noticias relacionadas

Además, alcanzar el 100% no debe confundirse con poder jubilarse a los 65 años. En 2026 se requieren 38 años y tres meses cotizados para retirarse a esa edad; quienes no lleguen deberán esperar hasta los 66 años y diez meses, salvo excepciones.