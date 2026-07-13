“Nunca hagas esto en un juicio”: la advertencia de una abogada de familia antes de declarar

Es casi un instinto. Uno piensa que, por fin, va a tener la oportunidad de explicarse: la historia completa, los problemas de años, los detalles que nadie más conoce. Pero la abogada especializada en derecho de familia y herencias Laura Lobo tiene claro que ese impulso, por muy comprensible que sea, puede jugar en contra.

"Nunca hagas esto en un juicio", advierte, refiriéndose precisamente a esa costumbre tan extendida de querer explayarse ante el juez, generando en ocasiones más dudas e incertidumbre que aclaraciones.

El juez no está ahí para escuchar tu vida entera

Por muy duro que suene, Lobo lo dice sin rodeos: "El juez no quiere escuchar toda la historia". Lo que necesita son los hechos que le permitan resolver sobre lo que se le pide, ni uno más.

Y ahí está, según ella, la clave de todo: simplificar. Cuando alguien satura al juez con información innecesaria, el relato pierde nitidez, y eso termina jugando en contra de la propia persona. "Si le das demasiada información, al final todo se emborrona y le va a costar más distinguir lo que es importante de lo que no", resume la abogada.

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Cuando hablar de más te hace perder el rumbo

Hay otro peligro, quizá menos evidente: no es solo que el juez se pierda entre tanto detalle, es que la propia persona puede perderse también. Al alargarse, es fácil dejar de pensar en el objetivo —qué se quiere conseguir— y empezar a hablar desde la emoción. Y ahí, dice Lobo, es donde el discurso se resiente, porque esos sentimientos "en el momento judicial no pueden tener cabida".

Cuantas más emociones, anécdotas y explicaciones se acumulan, más cuesta que se distingan los hechos que de verdad sostienen el caso.

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La regla de oro: responder solo lo que se pregunta

El consejo de Lobo es tan sencillo como exigente: "Céntrate, responde solamente a las preguntas que te hagan y fija cuáles son los hechos relevantes para probar aquello que quieres conseguir".

Al final, todo se reduce a una actitud: claridad, precisión y foco en lo que importa. Un juicio no es el lugar para desahogarse ni para repasar una vida entera, sino para poner sobre la mesa, con la mayor exactitud posible, aquello que respalda lo que se está pidiendo.