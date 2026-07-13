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Un abogado laboralista explica qué hacer si pierdes el festivo del 15 de agosto por caer en sábado

El letrado Juanma Lorente, que ha querido lanzar un aviso a todos esos trabajadores que no pisan la oficina —ni la fábrica, ni la tienda— los fines de semana

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Lucía Feijoo Viera

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Carmen Tomàs

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Así de claro lo plantea el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha querido lanzar un aviso a todos esos trabajadores que no pisan la oficina —ni la fábrica, ni la tienda— los sábados. Porque este año, el 15 de agosto, festivo nacional, cae precisamente en sábado. Y ahí es donde empieza el problema. "Señores, el 15 de agosto es festivo y cae en sábado", plantea Lorente, antes de explicar la trampa que se esconde detrás de esa fecha: si tu horario habitual no incluye los sábados, ese día festivo se te puede escapar sin que la empresa te compense por ello.

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EFE

Si no trabajas el sábado, ese festivo se esfuma

La lógica que expone el abogado es sencilla, casi de sentido común: "Si tú no trabajas el sábado, estás perdiendo el festivo". Y lo que defiende es que la empresa tiene la obligación de que ese día festivo se traduzca en un descanso real, aunque sea en otra fecha.

Lo ideal, apunta Lorente, sería que la propia empresa se adelantara: que hablara con la plantilla y fijara con tiempo otro día para compensar. Pero, como reconoce, la realidad es que muchas veces esto simplemente no se hace.

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Cómo reclamar el día que te corresponde

Ante ese escenario, el consejo del abogado es no quedarse callado. Si no trabajas ese sábado, tienes derecho a pedirle a la empresa que te deje descansar en otro momento del año a modo de compensación.

"Puedes reclamar a la empresa que te deje descansar cualquier otro día del año para compensar ese día festivo que tú no vas a trabajar", explica Lorente.

¿Por qué? Porque, según recuerda, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 14 días festivos al año. Las fechas exactas pueden variar según la comunidad autónoma o la localidad, pero el fondo de la cuestión no cambia: si un festivo coincide con un día que de todas formas no ibas a trabajar, ese festivo tiene que recuperarse en otro momento.

"Con la ley en la mano, tienes razón"

Y esto no es una opinión suelta del abogado: según explica, ya hay varias sentencias que respaldan esta interpretación. "Ya han sido varias las sentencias que lo han confirmado y con la ley en la mano, tienes razón", sentencia Lorente.

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Así que, si este 15 de agosto no te toca trabajar por ser sábado, no des por perdido el festivo. Puedes —y, según la ley, deberías— reclamar a tu empresa un día de descanso a cambio.

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