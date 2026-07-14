Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Las terrazas y balcones se han convertido en una extensión de la vivienda, especialmente cuando llega el buen tiempo. Muchas personas los decoran con plantas, macetas, jardineras, toldos, muebles de exterior o pequeños rincones de sombra para aprovechar mejor los días de calor. El problema es que todo ese uso cotidiano también exige ciertas precauciones: regar sin mirar, mover tierra, lavar el suelo con demasiada agua o dejar que el exceso caiga hacia abajo puede acabar afectando directamente al vecino del piso inferior.

Algo parecido ocurre con los aparatos de aire acondicionado, muy habituales durante el verano. Si el desagüe no está bien canalizado, el goteo puede caer sobre terrazas, balcones, toldos, ropa tendida o incluso sobre zonas comunes. Lo que para un vecino puede parecer una pequeña molestia sin importancia, para quien lo sufre a diario puede convertirse en suciedad constante, manchas, malos olores, humedades, desperfectos y una incomodidad permanente dentro de su propia casa.

Hablar con el vecino

Lo primero que suele recomendarse en estos casos es hablar con el vecino de arriba. A veces basta una conversación educada para que corrija el riego de las plantas, revise el tubo del aire acondicionado, cambie la ubicación de una maceta o tenga más cuidado al limpiar la terraza. Pero cuando la diplomacia no funciona, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece una vía para actuar. El artículo 7.2 establece que al propietario y al ocupante de un piso o local no les está permitido desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Ley de Propiedad Horizontal

Ese artículo no habla de forma expresa de gotas de agua, macetas, terrazas o aires acondicionados, pero su alcance puede aplicarse cuando el problema es reiterado y objetivamente molesto. Que caiga agua un día puntual por un descuido no es lo mismo que sufrir goteos diarios, tierra en el balcón, manchas en el techo, humedad en paredes, deterioro de pintura o agua acumulada en un toldo. En esos casos, el afectado puede defender que no se trata de una simple incomodidad, sino de un uso inadecuado de la vivienda superior que perjudica a otro propietario y altera la convivencia normal del edificio.

Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal / Información

Además de la LPH, conviene revisar los estatutos y las normas internas de la comunidad. Muchas fincas, especialmente las que tienen terrazas, patios, áticos o balcones en cascada, regulan cuestiones como el riego de plantas, el vaciado de cubos, la limpieza de terrazas, la instalación de aparatos de aire acondicionado o la obligación de canalizar correctamente los desagües. Si los estatutos ya prevén una norma concreta, el presidente o el administrador pueden apoyarse en ella para exigir al vecino que corrija la situación. Si no existe regulación específica, la comunidad puede tratar el asunto en junta y aprobar reglas de convivencia que eviten nuevos conflictos.

El procedimiento también está marcado por la propia Ley de Propiedad Horizontal. El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante, debe requerir a quien realiza la actividad molesta para que cese de inmediato, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales. Si el vecino no corrige el problema, el presidente, con autorización previa de la junta de propietarios convocada al efecto, puede ejercitar la llamada acción de cesación. Este requerimiento previo y la autorización de la junta son piezas esenciales antes de acudir a los tribunales.

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Si el caso llega al juzgado y se acredita que el goteo, el riego, el desagüe del aire acondicionado o la limpieza de la terraza provocan molestias o daños, el juez puede ordenar el cese de la conducta, la reparación de los desperfectos y, en su caso, una indemnización por los perjuicios causados. Por eso es importante no limitarse a quejarse verbalmente: conviene hacer fotos o vídeos del goteo, guardar mensajes, anotar fechas, comunicarlo por escrito al administrador y conservar presupuestos o facturas si hay daños.