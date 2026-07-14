Cuántos años hay que cotizar para jubilarse en España y cobrar pensión

Es una de esas preguntas que tarde o temprano todos nos hacemos, aunque sea de reojo: ¿cuántos años tengo que haber cotizado para poder jubilarme? El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo va directo al grano: "Actualmente el mínimo son 15 años de cotización".

Ese número, 15 años, es la puerta de entrada a la pensión contributiva de jubilación. Ojo, porque no da acceso al 100% de golpe: según explica el abogado, esos 15 años "te darán derecho a una pensión del 50%". Es decir, haber trabajado unos años sueltos, de forma intermitente, no es suficiente. Hace falta llegar a ese umbral mínimo para que la puerta se abra.

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Los 15 años, sobre el papel

No es una cifra que se haya inventado nadie: el BOE lo recoge de forma expresa. Para tener derecho a la pensión de jubilación es necesario acumular un mínimo de 15 años cotizados, algo que coincide tanto con lo que explica Miguel Benito Barrionuevo como con la información que publica la Seguridad Social.

En la práctica, esos 15 años son el punto de partida: con ellos se accede a ese primer 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cuanto más tiempo se haya cotizado, mayor será el porcentaje final, siguiendo las reglas de cálculo que se apliquen en cada caso.

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El matiz que casi nadie tiene en cuenta: los últimos 15 años

Aquí viene la parte que suele sorprender a más de uno. No basta con sumar 15 años a lo largo de toda la vida laboral, sin más. El abogado añade una condición extra: "Además, en tus últimos 15 años de edad de trabajar has debido cotizar como mínimo 2".

En otras palabras, el reparto en el tiempo también importa. No sirve haber cotizado esos 15 años hace mucho tiempo y luego pasar décadas sin hacerlo: la ley pide que, como mínimo, dos de esos años estén dentro del tramo final de la vida laboral, justo antes de jubilarse. Es una forma de asegurar que la cotización mínima no quede completamente desconectada del momento en que se pide la pensión.

La conclusión, en pocas palabras

Resumiendo lo que explica Miguel Benito Barrionuevo: para jubilarse con derecho a pensión contributiva en España hacen falta, como norma general, 15 años cotizados, y al menos dos de ellos tienen que estar dentro de los 15 años previos al momento de jubilarse.

Cumplir ese mínimo abre la puerta al 50% inicial de la pensión. Así que, en el fondo, el número de años cotizados no solo decide si uno puede jubilarse o no: también marca, desde el primer día, cuánto va a cobrar.