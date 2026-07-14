La estafa que acecha este verano en hoteles, WhatsApp y Telegram: así empieza el engaño

Un test gratuito para conocer el perfil inversor, una guía descargable sobre criptomonedas o la invitación a un grupo de WhatsApp pueden ser el primer paso de una estafa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido extremar las precauciones durante el verano ante la actividad de los llamados "chiringuitos financieros", entidades que ofrecen inversiones sin estar autorizadas ni registradas.

Las vacaciones aumentan el tiempo dedicado a internet y las redes sociales, pero también reducen en ocasiones la atención que se presta al origen de las páginas en las que se dejan datos personales. Los estafadores aprovechan esa combinación para localizar posibles víctimas y someterlas después a contactos cada vez más insistentes.

Qué es un "chiringuito financiero"

Los "chiringuitos financieros" son empresas o plataformas que ofrecen servicios de inversión o relacionados con criptoactivos sin figurar en los registros de la autoridad supervisora correspondiente.

Su apariencia puede resultar convincente. Utilizan páginas web profesionales, abundante información financiera y referencias a empresas conocidas con las que aseguran trabajar. En zonas turísticas pueden dirigirse a los potenciales clientes en inglés, francés, alemán o ruso para ganarse su confianza.

Aunque las reuniones presenciales son cada vez menos frecuentes, la CNMV advierte de que todavía pueden organizar jornadas informativas "sin compromiso" en hoteles, centros sociales y espacios frecuentados por turistas.

El engaño puede comenzar con un formulario gratuito

Una parte esencial del fraude se encuentra en los denominados "data brokers" o intermediarios de datos. Estas empresas y páginas recopilan información personal mediante sorteos, pruebas de perfil inversor, simuladores de rentabilidad, seminarios online y contenidos gratuitos.

El usuario cree que está facilitando su teléfono o correo electrónico para descargar una guía, pero sus datos pueden terminar vendidos o cedidos a terceros. Entre esos compradores puede haber plataformas fraudulentas que utilizarán la información para realizar llamadas comerciales agresivas.

La captación también puede producirse mediante anuncios en redes sociales o noticias falsas creadas con inteligencia artificial y técnicas de "deepfake", capaces de utilizar la imagen manipulada de personajes conocidos para promocionar inversiones inexistentes.

La llamada que debe hacer saltar las alarmas

Después de rellenar uno de estos formularios, la víctima puede comenzar a recibir llamadas desde números desconocidos o con prefijos internacionales. El interlocutor suele presentarse como asesor de una entidad autorizada y promete oportunidades con beneficios muy superiores a los habituales.

El primer contacto sirve para conocer la capacidad económica y el interés del usuario. Más tarde llega una propuesta concreta y la presión para realizar un ingreso cuanto antes.

La insistencia, la urgencia y la promesa de una rentabilidad extraordinaria son tres de las principales señales de alerta. Ningún logotipo, página cuidada o supuesto documento profesional demuestra por sí solo que una empresa esté autorizada.

Los falsos expertos de WhatsApp y Telegram

Otra estrategia en aumento consiste en introducir a la víctima en grupos de WhatsApp o Telegram. En ellos, supuestos expertos comparten consejos, señales de compraventa y capturas de pantalla con ganancias aparentemente elevadas.

Ojo con los "finfluencers" / INFORMACIÓN

La presencia de otros usuarios que aseguran estar obteniendo beneficios crea una falsa sensación de comunidad y confianza. Sin embargo, esos perfiles pueden formar parte del propio engaño.

El objetivo final suele ser dirigir al usuario hacia una página web o una aplicación fraudulenta en la que debe ingresar dinero para copiar operaciones de "trading". La plataforma puede mostrar beneficios ficticios mientras dificulta o impide la retirada de los fondos.

Qué hacer antes de entregar dinero

La CNMV recomienda comprobar siempre si la entidad aparece en sus registros oficiales y consultar si ha sido objeto de alguna advertencia nacional o internacional.

Cuando se recibe una propuesta sospechosa, puede comunicarse al teléfono de atención al inversor de la CNMV, el 900 535 015, o mediante el formulario disponible en su página oficial.

Si ya se ha realizado un pago o existen indicios de fraude, el organismo aconseja informar también a la Policía o presentar una denuncia ante el juzgado correspondiente. Actuar con rapidez puede resultar decisivo para conservar mensajes, justificantes bancarios, números de teléfono y otras pruebas.

El verano puede relajar las rutinas, pero no debería rebajar la desconfianza ante una inversión demasiado perfecta. Cuando una oportunidad llega sin haberla solicitado, promete beneficios excepcionales y exige actuar de inmediato, la mejor decisión suele ser no enviar dinero ni facilitar más datos.