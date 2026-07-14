Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, desvela qué responder ante el tribunal médico: “Son las preguntas trampa más habituales”

Pasar por el tribunal médico es uno de los momentos que más dudas genera entre quienes solicitan una incapacidad permanente. Qué decir, cómo responder o qué documentación llevar son preguntas habituales antes de enfrentarse a la valoración del Equipo de Valoración de Incapacidades, conocido como EVI, o del ICAM en Cataluña.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha explicado qué aspectos analiza el tribunal médico y cómo afrontar correctamente la valoración durante este proceso.

Qué valora el tribunal médico

Cuando una persona solicita una incapacidad permanente, la Seguridad Social debe determinar si cumple los requisitos y qué grado puede corresponderle. Para ello, el trabajador debe pasar por una valoración médica. “Cuando solicitas una incapacidad permanente, es la Seguridad Social quien determina el grado, y para ello tienes que pasar por el Tribunal Médico, el Equipo de Valoración de Incapacidades o en Cataluña, el ICAM”, explica De la Calzada.

Según el abogado, este trámite sirve para valorar la capacidad real de la persona para trabajar. “Esto básicamente no es más que unos médicos que van a valorar tu capacidad de trabajo”, señala.

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La importancia de llevar informes médicos

Una de las primeras cuestiones que analizará el tribunal es qué patologías tiene la persona solicitante. Por eso, el abogado insiste en la importancia de aportar documentación médica. “Necesitan saber cosas como, primero, qué patologías tienes, por lo cual debes aportar informes médicos”, explica.

Aunque esos informes normalmente ya se incluyen en la solicitud, De la Calzada recomienda llevarlos igualmente a la cita, especialmente si existen documentos más recientes.

“Normalmente en la solicitud ya los aportas, pero igualmente es bueno llevarlos, e incluso si tienes informes actualizados”, apunta.

También preguntan por la profesión y las tareas del trabajador

El tribunal médico no solo valora la enfermedad en abstracto. También necesita conocer el trabajo que realizaba la persona y cómo esas limitaciones afectan a su puesto.

“También necesitan saber cuál es tu profesión y qué trabajos realizabas, y después cómo afecta tu enfermedad tanto al trabajo como a tu vida cotidiana”, detalla el abogado.

Este punto es clave porque la incapacidad permanente depende de la relación entre las limitaciones médicas y la actividad laboral. No es lo mismo una dolencia para una profesión física que para un trabajo sedentario, ni todas las patologías afectan de la misma manera a cada empleo.

¿Son preguntas trampa?

El abogado matiza una idea frecuente: muchas personas creen que el tribunal médico plantea “preguntas trampa”. Sin embargo, De la Calzada explica que, más que trampas, son preguntas habituales para conocer mejor la situación del solicitante.

“Realmente no es que sean preguntas trampa, pero son las más habituales o frecuentes que se realizan”, aclara.

La finalidad, según el experto, es entender cómo se encuentra la persona, qué profesión tenía, cómo le han limitado sus patologías y cuál es su situación real.

El riesgo de exagerar ante el tribunal médico

Ignacio de la Calzada lanza una advertencia clara: no conviene exagerar ni intentar aparentar una situación que no coincide con los informes médicos. “También, debo decir, para saber si les estás engañando o no, porque hay mucha gente que magnifica, es decir, exagera”, afirma.

El abogado explica que los médicos comparan lo que dice el solicitante con la documentación que tienen delante. Si hay una diferencia evidente entre el relato y los informes, puede perjudicar la valoración.

“Cuando ven tus informes y te preguntan, y tú dices, uy, estoy fatal, fatal, fatal, y en los informes realmente no aparece así, pues no son tontos”, advierte.

Qué responder ante el tribunal médico

La recomendación del abogado es sencilla: responder con sinceridad, aportar toda la documentación posible y explicar las limitaciones de forma natural. “Lo que te diría bajo mi consejo es que seas sincero, no engañes, aporta todo lo que tengas, y explica las cosas con naturalidad y normalidad”, resume.

Esto no significa minimizar los problemas de salud, sino describirlos de forma clara y coherente con los informes médicos y con la realidad diaria del trabajador.

La migraña es la segunda causa de incapacidad. / Adobe Stock.

Qué pasa después de la valoración

Tras la valoración del tribunal médico, se emite un informe y la Seguridad Social decide si se cumplen los requisitos de cotización y los requisitos médicos para reconocer la incapacidad. “Después la Seguridad Social determina, primero, si cumplen los requisitos de cotización, y luego si cumplen los requisitos médicos”, explica De la Calzada.

En caso de resolución desfavorable, el abogado recuerda que existe la posibilidad de reclamar. “Contra esa resolución se puede reclamar y poner una demanda contra la Seguridad Social”, señala.

Por eso insiste en que, si una persona considera que tiene derecho a la incapacidad, debe asesorarse y preparar bien el procedimiento.

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La clave: sinceridad y documentación

El mensaje final del abogado laboralista es claro: el tribunal médico no debe afrontarse intentando engañar, sino con informes, coherencia y una explicación realista de las limitaciones. “Si realmente tienes derecho a la incapacidad, aunque lo exageres, el tribunal médico puede ser que incluso ni te la conceda, y tengas que pelearle a los juzgados. Por eso, sinceridad”, concluye.