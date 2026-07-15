Cuatro datos imprescindibles que debes saber sobre la jubilación según un funcionario de la Seguridad Social

Saber cuántos años llevas cotizados y por qué cantidad cotizas cada mes no es un detalle menor: puede evitarte sorpresas importantes el día de mañana. Así lo cuenta Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, que insiste en que estos datos son "importantísimos de cara a tu protección social y a tu futuro bienestar", precisamente porque de ahí sale el importe de las prestaciones que vas a recibir.

Y no habla solo por hablar. Según relata, en su experiencia atendiendo en una oficina de la Seguridad Social se ha encontrado con "situaciones muy complejas": gente convencida de que tenía más años cotizados de los que realmente tenía, personas que esperaban una pensión bastante más alta, o trabajadores que se quedaron sin derecho a una prestación porque no estaban de alta o no habían cotizado el tiempo necesario.

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Tu vida laboral, al alcance de un clic

La buena noticia, recuerda Muñoz Cuenca, es que hoy esta información está a disposición de cualquier trabajador. Basta con entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y registrar el teléfono en la base de datos de la Tesorería: a partir de ahí, el organismo avisa por SMS cada vez que una empresa da de alta o de baja al trabajador.

Desde esa misma sede electrónica también se puede descargar el informe de vida laboral, un documento donde figuran las fechas de alta y baja en cada empresa, el porcentaje de jornada, si el contrato era a tiempo parcial o completo, y los días cotizados.

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Hay otro documento que, según el funcionario, merece la pena no pasar por alto: el informe de bases de cotización, que recoge las bases por las que se cotiza cada mes. "Este dato es importantísimo de cara a las prestaciones que vas a recibir", señala, ya que es precisamente esa base la que determina cuánto se cobrará en futuras prestaciones.

Cuatro cosas que conviene revisar

El funcionario recomienda fijarse en cuatro puntos: comprobar si se está dado de alta correctamente, qué tipo de jornada figura registrada, por qué importe se está cotizando y cuáles son los requisitos para acceder a cada prestación.

Y lo explica con ejemplos concretos: la prestación por desempleo se calcula con la media de las bases de los últimos seis meses; la de maternidad o paternidad, con el 100% de la base del mes anterior al inicio del permiso; y la incapacidad temporal, con la base del mes anterior a la baja médica.