DERECHO LABORAL
Cuatro datos imprescindibles que debes saber sobre la jubilación según un funcionario de la Seguridad Social
Según relata Alfonso Muñoz Cuenca, en su experiencia laboral se ha encontrado casos de personas que pensaban que tenían más años cotizados, que no habían estado dados de alta o que desconocían los datos de su pensión
Saber cuántos años llevas cotizados y por qué cantidad cotizas cada mes no es un detalle menor: puede evitarte sorpresas importantes el día de mañana. Así lo cuenta Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, que insiste en que estos datos son "importantísimos de cara a tu protección social y a tu futuro bienestar", precisamente porque de ahí sale el importe de las prestaciones que vas a recibir.
Y no habla solo por hablar. Según relata, en su experiencia atendiendo en una oficina de la Seguridad Social se ha encontrado con "situaciones muy complejas": gente convencida de que tenía más años cotizados de los que realmente tenía, personas que esperaban una pensión bastante más alta, o trabajadores que se quedaron sin derecho a una prestación porque no estaban de alta o no habían cotizado el tiempo necesario.
Tu vida laboral, al alcance de un clic
La buena noticia, recuerda Muñoz Cuenca, es que hoy esta información está a disposición de cualquier trabajador. Basta con entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y registrar el teléfono en la base de datos de la Tesorería: a partir de ahí, el organismo avisa por SMS cada vez que una empresa da de alta o de baja al trabajador.
Desde esa misma sede electrónica también se puede descargar el informe de vida laboral, un documento donde figuran las fechas de alta y baja en cada empresa, el porcentaje de jornada, si el contrato era a tiempo parcial o completo, y los días cotizados.
Hay otro documento que, según el funcionario, merece la pena no pasar por alto: el informe de bases de cotización, que recoge las bases por las que se cotiza cada mes. "Este dato es importantísimo de cara a las prestaciones que vas a recibir", señala, ya que es precisamente esa base la que determina cuánto se cobrará en futuras prestaciones.
Cuatro cosas que conviene revisar
El funcionario recomienda fijarse en cuatro puntos: comprobar si se está dado de alta correctamente, qué tipo de jornada figura registrada, por qué importe se está cotizando y cuáles son los requisitos para acceder a cada prestación.
Y lo explica con ejemplos concretos: la prestación por desempleo se calcula con la media de las bases de los últimos seis meses; la de maternidad o paternidad, con el 100% de la base del mes anterior al inicio del permiso; y la incapacidad temporal, con la base del mes anterior a la baja médica.
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