Una incapacidad permanente puede dar derecho a una indemnización: revisa tu convenio colectivo

Que te concedan una incapacidad permanente lo cambia todo: la situación laboral, la económica, el día a día entero. Y precisamente por eso, en medio de ese cambio, hay una cuestión que muchos trabajadores dejan pasar sin saberlo. El abogado laboralista Juanma Lorente lo advierte sin rodeos: puede tratarse de "muchos miles de euros" que la empresa debe y que nadie reclama.

"Si te han concedido una incapacidad permanente, la empresa es posible que te deba muchísimo, muchísimo dinero", asegura Lorente. Se refiere a los llamados seguros de convenio, una figura que existe en algunos convenios colectivos y que, sencillamente, mucha gente ni sabe que está ahí.

PI STUDIO

¿Qué son exactamente los seguros de convenio?

La explicación, según Lorente, es más sencilla de lo que parece: hay convenios colectivos que obligan a la empresa a abonar una cantidad económica al trabajador si se le reconoce una incapacidad permanente. Esa cantidad puede llegar a ser importante, aunque, como es lógico, dependerá de lo que recoja cada convenio en concreto.

"Estamos hablando de los seguros de convenios, ya que hay algunos convenios colectivos que obligan a la empresa a pagarte a ti si te conceden una incapacidad permanente", afirma el abogado.

El problema de fondo: casi nadie lo sabe

Aquí está, según Lorente, el verdadero obstáculo: no es que la gente decida no reclamar, es que ni siquiera sabe que puede hacerlo. "Hay personas que no tienen ni idea de esto, le dan la incapacidad y ni se paran a mirarlo, o directamente no sabían que esto existía", explica.

Por eso su recomendación es tan simple como necesaria: revisar el convenio colectivo. Solo así se puede saber si, en caso de incapacidad permanente, la empresa tiene realmente la obligación de pagar algo.

EFE

Indemnizaciones que no son ninguna broma

Y no hablamos de cantidades simbólicas. Lorente cuenta que, por su experiencia, ha visto indemnizaciones "de más de 30 y de más de 40.000 euros". Cifras que, para cualquiera, marcan una diferencia enorme en un momento ya de por sí complicado.

Su mensaje es claro: si te encuentras en situación de incapacidad permanente, revisar el convenio puede ser un paso decisivo, no un trámite opcional. "Sería lo suyo que cogieras tu convenio colectivo, le echaras un vistazo", recomienda.

La clave está en el convenio colectivo

La conclusión de Juanma Lorente no deja lugar a dudas: si te conceden una incapacidad permanente, no des por hecho que la empresa no te debe nada. Puede que sí, y puede que sea bastante más de lo que imaginas.

Así que antes de dejar pasar esa posibilidad, merece la pena hacer una cosa: sacar el convenio colectivo, leerlo con calma y comprobar si existe esa obligación de pago por parte de la empresa.