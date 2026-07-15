¿Quieres trabajar en una embajada en Doha, México o Manila? El BOE confirma 10 plazas disponibles y más de 8.000 euros de complemento

Trabajar en una embajada o en un consulado suele relacionarse con una carrera internacional, el contacto diario con otras culturas y la posibilidad de representar a España fuera de sus fronteras. Sin embargo, las representaciones diplomáticas no funcionan únicamente gracias a embajadores, cónsules y personal de la Carrera Diplomática. También necesitan profesionales encargados de administrar sus recursos, gestionar expedientes, tramitar visados, atender emergencias consulares, controlar la contabilidad y organizar el trabajo interno. Se trata de puestos que exigen experiencia en la Administración, capacidad para adaptarse a otros países y disponibilidad para residir durante varios años lejos de España.

Estos destinos pueden resultar especialmente atractivos para los funcionarios que desean dar un giro internacional a su trayectoria profesional. Además de la experiencia de trabajar en ciudades como Doha, Rabat, Manila o Ciudad de México, los puestos cuentan con el nivel administrativo y los complementos correspondientes. Eso sí, no se trata de una oferta abierta a cualquier ciudadano, ya que las plazas están reservadas a funcionarios de carrera que pertenezcan a los grupos admitidos y cumplan los requisitos de cada destino.

10 plazas

La nueva oportunidad aparece en la Resolución de 2 de julio de 2026 de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, publicada en el BOE del 14 de julio. La convocatoria busca cubrir diez puestos mediante el sistema de libre designación en representaciones españolas de Rabat, Ciudad de México, Santo Domingo, Doha, Luanda, Manila, Tetuán, Quito, Bangalore y Ciudad del Vaticano. En concreto, se ofrecen seis plazas de canciller, una de vicecanciller, dos jefaturas de negociado de visados y un puesto de secretario o secretaria. La resolución establece que la permanencia máxima en estos destinos del exterior será de cinco años.

La plaza de mayor nivel es la de canciller de la Embajada de España en Rabat, de nivel 26, abierta a funcionarios de los grupos A1 y A2 y con un complemento específico anual de 8.079,54 euros. En Ciudad de México se ofrece otra plaza de canciller, de nivel 24 y reservada al grupo A2, con un complemento de 5.683,02 euros. Santo Domingo, Doha, Luanda y Manila cuentan también con puestos de canciller, todos ellos de nivel 22 y destinados a funcionarios A2 y C1. En Tetuán se busca un vicecanciller del mismo nivel, mientras que Quito y Bangalore ofrecen dos jefaturas de negociado de visados de nivel 18 para los grupos C1 y C2. La última plaza es una secretaría de nivel 17 en la Embajada de España ante la Santa Sede, en el Vaticano, con otro complemento anual de 8.079,54 euros.

Libre designación

El procedimiento de libre designación no es una oposición ni una convocatoria de nuevo ingreso en la Administración. Se trata de un sistema en el que el órgano competente aprecia la idoneidad de los candidatos en relación con las condiciones del puesto. Los aspirantes deberán presentar un currículo en el que figuren sus títulos académicos, estudios, cursos, puestos desempeñados, conocimientos de idiomas, competencias digitales y cualquier otro mérito que consideren relevante. Toda la información tendrá que estar debidamente acreditada. La experiencia previa en el Servicio Exterior, la gestión contable, los conocimientos jurídicos, la dirección de equipos y el manejo de herramientas informáticas aparecen entre los aspectos más valorados.

Idiomas

Los idiomas y la Habilitación Personal de Seguridad también tienen un peso importante. Todas las plazas exigen poseer esta habilitación o estar en disposición de obtenerla. Además, se solicita francés para trabajar en Rabat y Tetuán; inglés para los puestos de Doha, Manila y Bangalore; portugués para Luanda, e italiano para el Vaticano. Los cancilleres y el vicecanciller se ocuparán principalmente de la gestión administrativa, los recursos humanos, la contabilidad, la conservación de las oficinas, los inventarios y los equipos informáticos. En destinos como Doha, Luanda, Manila y Tetuán se añaden funciones consulares y de atención ante emergencias. Las plazas de Quito y Bangalore requieren experiencia en visados, Registro Civil y asuntos consulares, mientras que el puesto de la Santa Sede exige experiencia en trabajos de secretaría.

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Cómo inscribirse

Para participar, los interesados deberán presentar una solicitud individual por cada puesto mediante el portal Funciona, dentro de “Mis servicios de RR. HH.”, utilizando DNI electrónico o certificado de la FNMT. El Registro Electrónico Común solo podrá emplearse de manera excepcional cuando se acredite una imposibilidad técnica para utilizar Funciona. En ese caso, la documentación deberá dirigirse al código EA0033991 de la Subdirección General de Personal e incluir el órgano interno T00600606. El BOE concede 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación.