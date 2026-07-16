Cargar el móvil fuera de casa y no usar la calefacción en invierno: el austero plan de vida de una pareja para jubilarse a los 35 años

Casi todo el mundo ha fantaseado alguna vez con jubilarse cuanto antes. Dejar atrás los horarios, las reuniones, los desplazamientos al trabajo y la presión de llegar a fin de mes suena, para muchos, como una forma de recuperar el control sobre la propia vida. Pero esa idea suele quedarse en sueño, especialmente en un contexto de vivienda cara, salarios ajustados, inflación y carreras laborales cada vez más largas.

FIRE

La jubilación anticipada, además, suele asociarse a grandes patrimonios, herencias o sueldos muy altos. Sin embargo, en los últimos años ha ganado fuerza una corriente que propone otro camino: vivir con mucha austeridad durante una etapa intensa, ahorrar una parte muy elevada de los ingresos e invertir de forma constante hasta que el dinero acumulado permita dejar de trabajar. Es el movimiento FIRE, siglas en inglés de “Financial Independence, Retire Early”, es decir, independencia financiera y jubilación anticipada.

El caso de Katie y Alan

Ese fue el camino que siguieron Katie y Alan Donegan, una pareja británica que, según relató la BBC, logró retirarse cuando ella tenía 35 años y él 40. Su historia ha llamado la atención no solo por la edad a la que dejaron de trabajar, sino por el nivel de sacrificio cotidiano que asumieron para conseguirlo. Durante los inviernos en su casa del sur de Inglaterra evitaban encender la calefacción. En lugar de subir el termostato, se ponían más capas de ropa y usaban bolsas de agua caliente. Alan lo resume con una frase que explica su mentalidad: no lo vivían como sufrimiento, sino como estrategia.

Austeridad

La austeridad llegaba a casi todos los aspectos de su vida diaria. Rara vez pedían comida para llevar, preparaban el almuerzo en casa para llevarlo al trabajo y buscaban cualquier forma de reducir gastos. Según contaron en una entrevista con la BBC, la pareja calcula que solo el hábito de llevar comida preparada les permitió ahorrar unas 40.000 libras en diez años, alrededor de 47.000 euros. También llegaron a cargar los teléfonos fuera de casa y a buscar cupones de supermercado que otros habían descartado. Para muchos, aquello podía parecer excesivo; para ellos, cada libra ahorrada era un paso más hacia la libertad.

Invertir

La estrategia no se basaba únicamente en gastar poco. También contaban con ingresos razonables y una decisión firme: invertir todo el dinero posible. Alan había trabajado como paisajista antes de crear un negocio de formación y coaching personal, mientras que Katie era actuaria, una profesión vinculada al cálculo de riesgos en el sector financiero. Esa combinación de buenos ingresos, vida austera e inversión constante les permitió alcanzar el umbral que se habían marcado: dejar de trabajar cuando sus ahorros llegaron al millón de libras. En su caso, la jubilación no significaba depender de una pensión pública, sino vivir de los rendimientos de sus inversiones y de un patrimonio acumulado durante años de disciplina.

Gastar menos

Los Donegan, que ahora se dedican a contar su experiencia y ayudar a otros a conseguirlo, forman parte de una comunidad internacional cada vez más visible. El movimiento FIRE era hace algo más de una década una idea minoritaria, pero hoy cuenta con cientos de miles de seguidores en foros, redes sociales y comunidades financieras. Su principio básico es sencillo de explicar y difícil de ejecutar: gastar mucho menos de lo que se gana, invertir la diferencia y dejar que el interés compuesto haga su trabajo durante años.

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Aun así, los expertos advierten de que este camino no es realista para todo el mundo. Son muchos lo que piensan que aplicar la filosofía FIRE es cada vez más difícil para la mayoría de hogares, porque los costes de vida, vivienda y deuda reducen la capacidad de ahorro. También hay voces que invitan a no convertir la jubilación temprana en una obsesión si para lograrla se sacrifican salud, relaciones o bienestar. Por eso han surgido versiones menos extremas, como el “Barista FIRE”, que consiste en acumular suficiente patrimonio para cubrir una parte de los gastos y complementarlo con un trabajo parcial.