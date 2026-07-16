Bono Cultural Joven 2026: esta es la multa que puedes pagar si no lo usas bien

El Bono Cultural Joven regresa en 2026 con una ayuda directa de 400 euros destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a productos, actividades y servicios culturales. La principal novedad de esta edición es que los beneficiarios pueden emplear este dinero en instrumentos musicales, cursos culturales y materiales relacionados con la creación artística.

La ayuda no se entrega en efectivo ni puede transferirse a una cuenta bancaria. Una vez concedida, se carga en una tarjeta prepago virtual personal e intransferible.

La convocatoria está dirigida a las personas que cumplen 18 años durante 2026, es decir, a los jóvenes nacidos en 2008. No es necesario haber cumplido ya los 18 años en el momento de presentar la solicitud: basta con alcanzar esa edad en algún momento del año. Las solicitudes deben presentarse obligatoriamente por internet mediante la plataforma oficial del Bono Cultural Joven. El plazo comenzó el 22 de junio y finalizará el 31 de octubre.

Dos modalidades distintas para repartir los 400 euros

Una de las cuestiones más importantes de la convocatoria de 2026 es que el solicitante debe elegir entre dos modalidades de gasto incompatibles entre sí.

Reparto de los 400 euros

La primera modalidad mantiene el reparto tradicional de los 400 euros en tres apartados:

Hasta 200 euros para espectáculos, patrimonio y creación artística. Esta cantidad puede utilizarse para comprar entradas y abonos de cine, teatro, danza, conciertos, festivales y otros espectáculos culturales. También sirve para acceder a museos, exposiciones, bibliotecas y bienes integrantes del patrimonio histórico español.

Hasta 100 euros para productos culturales físicos. Libros, revistas, periódicos y otras publicaciones periódicas, videojuegos en formato físico, discos de vinilo y CD, DVD y Blu-ray.

Hasta 100 euros para consumo digital. Los últimos 100 euros pueden destinarse a servicios y productos culturales digitales. Entre ellos se encuentran las suscripciones y alquileres en plataformas de música, cine, series, lectura o audiolibros; la compra de libros electrónicos, canciones, álbumes digitales y audiolibros; las suscripciones a videojuegos en línea o en la nube; los cursos culturales por internet y las suscripciones digitales a prensa y revistas.

Las suscripciones a plataformas musicales, audiovisuales o de videojuegos financiadas con el bono están limitadas a un máximo de cuatro meses, aunque la empresa puede ampliar gratuitamente esa duración mediante sus propias promociones.

Gastar los 400 euros completo

La segunda modalidad es una de las novedades más destacadas del Bono Cultural Joven 2026. Quienes la seleccionen pueden concentrar los 400 euros completos en cursos y talleres culturales, tanto presenciales como en línea, instrumentos musicales y medios o materiales destinados a la creación artística.

Qué productos no se pueden comprar con el Bono Cultural

La normativa excluye expresamente determinados productos, aunque se vendan en un establecimiento adherido. El bono no puede utilizarse para pagar:

Material general de papelería.

Libros de texto curriculares, impresos o digitales.

Equipos informáticos y electrónicos de uso general.

Hardware, consumibles y programas no destinados específicamente a la creación artística.

Productos de artesanía.

Obras plásticas y gráficas.

Ropa y productos de moda.

Comida y productos gastronómicos.

Productos calificados como pornográficos o para adultos.

Tampoco es posible sacar dinero de la tarjeta, transferir el saldo o utilizarla en comercios que no estén adheridos al Bono Cultural Joven. Si una compra supera el saldo disponible o el límite de la categoría correspondiente, el beneficiario puede pagar la diferencia con otro medio admitido por el establecimiento.

Los beneficiarios disponen de un año desde la resolución de concesión para utilizar el dinero. Una vez transcurrido ese plazo, la tarjeta se desactiva y el saldo no gastado se devuelve automáticamente al Tesoro Público.

Cómo hay que justificar las compras y cuándo se debe devolver el dinero

Cada compra realizada con el Bono Cultural Joven tiene que quedar debidamente acreditada. La convocatoria de 2026 obliga al beneficiario a subir a la plataforma el comprobante electrónico o una imagen digitalizada del tique o factura y en el plazo de 24 horas aparecerá como aprobado.

En el justificante deben aparecer, como mínimo, el importe de la compra, la fecha y el nombre del establecimiento.

Será necesario devolver el dinero cuando se detecte que la tarjeta se ha utilizado para una compra no permitida, en un establecimiento no válido, por una persona distinta del beneficiario o de cualquier otra forma contraria a las condiciones del programa. Ante indicios de uso indebido o fraudulento, la tarjeta puede quedar bloqueada mientras se revisan las operaciones.

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Según el BOE, si la Administración detecta una utilización indebida de las cantidades se le pedirá al beneficiario que lo devuelva en 10 días, a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento. Si no se devuelve se tendrá que añadir a esta cantidad los intereses de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.