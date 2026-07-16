La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa a los matrimonios sin hijos que hacen testamento: "La legítima del viudo se reduce a la mitad"

Muchas parejas casadas y sin hijos creen que, si uno de los dos fallece, el otro heredará automáticamente todos sus bienes. Sin embargo, la realidad legal puede ser muy distinta, especialmente cuando existe una vivienda comprada a medias y todavía pendiente de hipoteca.

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha explicado una situación muy habitual en notaría: matrimonios sin descendencia que acuden a hacer testamento convencidos de que lo tienen todo previsto y descubren que la ley reserva derechos a otros familiares.

“Ha vuelto a pasar un matrimonio, viene a notaría a hacer testamento pensando que lo tenían todo tan atado y bien atado y descubren un efecto que la ley les tiene preparado”, señala.

El caso habitual: una vivienda comprada a medias

La notaria plantea un supuesto muy frecuente: una pareja sin hijos que ha adquirido su vivienda en común y que sigue afrontando conjuntamente el pago de la hipoteca. “Matrimonios sin hijos que han comprado a medias su piso y a medias están pagando ese préstamo hipotecario”, explica.

En estos casos, la preocupación principal suele ser clara: que, si uno fallece, el otro pueda seguir conservando la totalidad de la vivienda.

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La sorpresa para muchos matrimonios sin hijos

El problema aparece cuando descubren que, en gran parte de España, si una persona casada fallece sin hijos, sus padres pueden tener derechos hereditarios. La notaria lo explica de forma directa: “En la mayor parte de España, si ese fallecimiento se produce sin hijos, los padres, incluso en la mayor parte del territorio nacional, los abuelos del que ha fallecido y, por tanto, suegros del que sobrevive, se convierten en herederos forzosos”.

Esto significa que el cónyuge viudo no siempre queda como único heredero, aunque el matrimonio tuviera una vivienda en común o aunque ambos quisieran protegerse mutuamente.

Qué pasa si no hay testamento

La situación puede ser todavía más complicada si uno de los cónyuges fallece sin haber hecho testamento. “Si fallece sin hacer testamento, esos padres y ascendientes heredan todo”, advierte la notaria.

En ese escenario, el viudo o la viuda no recibe automáticamente la plena propiedad de toda la herencia. Según explica Clemente, su derecho puede quedar limitado.

“La legítima del viudo o de la viuda se reduce a la mitad de la herencia y solo en usufructo”, señala.

Por qué hacer testamento puede cambiar la situación

La notaria insiste en la importancia de hacer testamento precisamente para mejorar la posición del cónyuge superviviente. Aunque los padres del fallecido puedan conservar derechos legitimarios, el testamento permite ordenar mejor la herencia y dar más protección al viudo o viuda. “De ahí la importancia de hacer testamento”, afirma.

Según explica, con testamento se puede dejar al cónyuge una parte mucho más amplia de la herencia en plena propiedad. “Podrás, haciendo testamento, dejar a tu cónyuge dos terceras partes en plena propiedad de tu herencia”, indica.

Cómo proteger la vivienda común

Una de las claves está en prever expresamente qué ocurre con la mitad de la vivienda que pertenece al cónyuge fallecido. La notaria explica que, mediante testamento, se puede adjudicar al viudo esa parte de la vivienda y organizar el pago de la legítima de los padres de la forma más conveniente.

“En pago de esas dos terceras partes, adjudicar esa mitad de tu vivienda y facultarle para que haga pago de la legítima de los padres, que en ese caso se reduce a una tercera parte de la herencia, de la forma que mejor le convenga”, explica.

Esto puede ser especialmente importante cuando la vivienda familiar es el principal bien del matrimonio y el objetivo es evitar que el cónyuge superviviente quede en una situación vulnerable.

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La clave: no dar nada por hecho

El aviso de María Cristina Clemente Buendía es especialmente relevante para matrimonios sin hijos que creen que, por estar casados, el otro heredará automáticamente todo.

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La recomendación es clara: hacer testamento permite prever escenarios, ordenar la herencia y proteger mejor al cónyuge superviviente, especialmente cuando hay una vivienda en común y familiares con derechos hereditarios.