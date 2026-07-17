Renfe lo confirma: billetes de tren gratis para los jóvenes que viajen este verano

Viajar en tren este verano puede salir todavía más barato para muchos jóvenes. A los descuentos del programa Verano Joven 2026, Renfe suma varias ventajas adicionales para quienes sean clientes de Más Renfe y compren sus billetes introduciendo su número de fidelización.

La promoción afecta a los jóvenes que viajen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y puede traducirse en billetes gratis y, en algunos casos, en una Tarjeta Más Renfe Joven gratuita, que normalmente cuesta 50 euros y permite viajar durante un año con descuentos en trenes de Renfe.

Quién puede beneficiarse del Verano Joven

El programa Verano Joven está dirigido a jóvenes españoles o de cualquier país de la Unión Europea con residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. En la práctica, el plan cubre a jóvenes de 18 a 30 años, ambos inclusive, para viajes realizados este verano.

Para usar estos descuentos es necesario registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y obtener un código personal e intransferible. Renfe recomienda hacer el registro con al menos 24 horas de antelación antes de comprar el primer billete.

Rafa Arjones

Qué descuentos aplica Renfe este verano

Los descuentos del Verano Joven permiten comprar billetes rebajados para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. En trenes AVE, Avlo y Larga Distancia, el descuento es del 50%, con un máximo de 30 euros por billete. En Avant también se aplica un descuento del 50%, mientras que en Media Distancia convencional y red de Ancho Métrico la rebaja alcanza el 90%.

La clave está en que Renfe añade una ventaja extra para quienes, además de usar Verano Joven, sean clientes de Más Renfe y fidelicen sus billetes introduciendo su número de cliente en el proceso de compra.

Cada dos viajes, un billete gratis

Renfe explica que los jóvenes que sean clientes de Más Renfe y realicen al menos dos viajes en AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre con la promoción Verano Joven podrán obtener un código de descuento del 100% para comprar un billete.

La promoción funciona por cada dos viajes realizados, con un máximo de dos códigos promocionales por cliente de Verano Joven. Esos códigos se asignarán después de finalizar la campaña y servirán para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026, en trenes y horarios seleccionados.

Cómo conseguir la Tarjeta Más Renfe Joven gratis

La otra ventaja está pensada para jóvenes de 18 a 25 años. Según las condiciones de Renfe, quienes cumplan los requisitos de Verano Joven, pertenezcan al programa Más Renfe y realicen cuatro o más viajes en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia durante la campaña podrán obtener gratis una Tarjeta Más Renfe Joven, siempre que no sean ya titulares de una a fecha 30 de septiembre de 2026.

Esta tarjeta tiene un precio habitual de 50 euros y una validez de un año. Permite acceder a descuentos del 30% en AVE y Larga Distancia y del 25% en Avant, Media Distancia y Cercanías/Rodalies, según las condiciones generales de Renfe.

El truco para conseguir billetes gratis de Renfe y descuentos en AVE durante un año / EP

Cuándo se recibe la tarjeta

Renfe indica que, una vez finalizada la campaña, se hará una extracción de las personas que hayan viajado cuatro o más veces con Verano Joven 2026 en trenes AVE, Alvia, Euromed, Intercity y Avlo. A quienes cumplan las condiciones se les enviará un correo electrónico con una URL personalizada para darse de alta en la tarjeta a coste cero.

El enlace para obtenerla gratis tendrá validez hasta el 31 de octubre de 2026. A partir de la inscripción, la tarjeta será válida durante un año.

El detalle importante para no perder la promoción

El paso clave es introducir siempre el número de cliente Más Renfe al comprar cada billete con Verano Joven. Si el viaje no queda fidelizado, no contará para obtener los códigos gratuitos ni para acceder a la Tarjeta Más Renfe Joven sin coste.

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Por eso, antes de comprar los billetes conviene revisar tres cosas: estar registrado en Verano Joven, tener cuenta en Más Renfe y añadir el número de cliente en cada compra. Es la forma de aprovechar no solo los descuentos del verano, sino también los billetes gratis y la tarjeta joven de Renfe para seguir viajando con rebaja durante el próximo año.