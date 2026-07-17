Cobrar más antes de jubilarte no garantiza cobrar más pensión: esta es la clave

La jubilación es una etapa que muchas personas preparan durante años, pero sus reglas no siempre son fáciles de entender. La cuantía final de la pensión depende de varios factores: la edad a la que se accede al retiro, los años cotizados, las bases de cotización acumuladas, posibles lagunas sin cotizar, jubilaciones anticipadas o demoradas y los topes mínimos y máximos del sistema. Por eso, a medida que se acerca el final de la vida laboral, cada decisión puede generar dudas.

Una de las preguntas más habituales es qué ocurre si el trabajador recibe una subida de sueldo poco antes de jubilarse. A simple vista, parece lógico pensar que un salario más alto en los últimos años elevará la base de cotización y, por tanto, mejorará la pensión. Sin embargo, el sistema tiene límites para evitar incrementos artificiales diseñados únicamente para inflar la prestación futura. Ahí es donde entra el aviso del Instituto BBVA de Pensiones.

Subida de sueldo

BBVA recomienda tener “precaución” con las subidas salariales importantes producidas dentro de los dos años previos al acceso a la jubilación. El motivo es que no todos los incrementos de base de cotización se computan automáticamente para calcular la base reguladora de la pensión. Si el aumento es superior al incremento medio anual del convenio colectivo aplicable o del sector, y no responde a un ascenso reglamentario, antigüedad u otro concepto retributivo previsto de forma general, la Seguridad Social puede no tenerlo en cuenta.

Evitar fraudes

La explicación está en el artículo 209.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta norma establece que, para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, no podrán computarse los incrementos de las bases de cotización producidos en los dos últimos años cuando sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual del convenio colectivo o, en su defecto, del sector correspondiente. El objetivo es evitar situaciones de fraude de ley en las que empresa y trabajador pacten una subida extraordinaria justo antes del retiro para mejorar artificialmente la pensión.

Excepciones

Esto no significa que toda subida de sueldo antes de jubilarse sea sospechosa ni que nunca pueda mejorar la pensión. La propia norma contempla excepciones. Sí pueden computar los incrementos derivados de la aplicación estricta de normas legales o convenios colectivos sobre antigüedad y ascensos reglamentarios de categoría profesional. También pueden tenerse en cuenta otros conceptos retributivos establecidos con carácter general en disposiciones legales o convenios. La diferencia está en si la subida tiene una causa objetiva, reglada y aplicable a otros trabajadores, o si nace de una decisión unilateral o pactada específicamente por la cercanía de la jubilación.

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El contexto de 2026 hace que esta cuestión sea especialmente importante. Ese año entra en juego un sistema dual de cálculo de la base reguladora: la Seguridad Social escogerá de oficio la opción más favorable entre calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados o utilizar una segunda fórmula transitoria que toma las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores y las divide entre 352,33. Además, este año se mantiene en 36 años y 6 meses el periodo necesario para cobrar el 100% de la base reguladora, y que la edad ordinaria será de 65 años con al menos 38 años y 3 meses cotizados, o de 66 años y 10 meses si no se alcanza ese periodo.