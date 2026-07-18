España desmonta el mito: los jubilados españoles mantienen ingresos casi equiparables a la población general

Durante años se ha extendido la idea de que los jubilados del norte de Europa disfrutan de una posición económica claramente superior a la de los españoles. Sin embargo, los indicadores oficiales muestran una realidad más matizada.

Aunque países como Noruega, Dinamarca o Países Bajos destacan por sus sistemas complementarios de ahorro y pensiones privadas, España continúa situándose entre los Estados con mejores resultados cuando se analizan los ingresos reales de las personas mayores y su nivel de protección económica.

Ingresos y protección económica en España

Los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que los mayores de 65 años en España mantienen unos ingresos disponibles equivalentes al 96,7% de los ingresos de la población general. Este porcentaje, uno de los más altos de Europa, supera incluso al de países considerados referentes en bienestar social.

Los expertos advierten de que comparar únicamente la cuantía de las pensiones puede conducir a conclusiones erróneas. El nivel de vida durante la jubilación depende también del patrimonio acumulado, la vivienda en propiedad, el coste de vida o el riesgo de pobreza. En este sentido, los países nórdicos continúan destacando por registrar tasas muy bajas de pobreza entre las personas mayores y por la fortaleza de sus sistemas de ahorro complementario.

Modelos nórdicos y fortalezas españolas

En Países Bajos, por ejemplo, las pensiones ocupacionales tienen un peso determinante en los ingresos de los jubilados. En España, en cambio, la protección económica descansa mayoritariamente sobre el sistema público. Precisamente ahí reside una de sus principales fortalezas: la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que se mantiene al jubilarse, continúa situándose entre las más elevadas de la OCDE.

Sagunt MRV VLC Jubilados pensionistas personas mayores Ley de Dependencia esperanza de vida envejecimiento población jubilación / Daniel Tortajada / LEV

Este factor permite que una gran parte de los pensionistas conserve un nivel de ingresos relativamente próximo al que tenía durante su vida laboral. Aun así, organismos como la AIReF advierten de que esta tasa deberá revisarse progresivamente, ya que en 2050 podría ser sensiblemente inferior a la actual.

Qué países ofrecen mejores condiciones para los jubilados

Si se combinan indicadores oficiales de ingresos, riesgo de pobreza y protección económica, los países que aparecen con mayor frecuencia en la parte alta de las clasificaciones europeas son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos.

España, junto con Francia, Italia y Portugal, forma parte de un segundo grupo caracterizado por la fortaleza de sus sistemas públicos de pensiones.

Los datos no respaldan la idea de que los jubilados españoles estén sistemáticamente peor que los de las economías más avanzadas del continente.

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Aunque no existe un ranking oficial único sobre dónde se vive mejor durante la jubilación, las estadísticas internacionales sitúan a España entre los países europeos con mejores resultados relativos para sus mayores y cuestionan algunos de los tópicos más repetidos sobre las diferencias entre el norte y el sur de Europa.

Fuente: Sport