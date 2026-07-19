Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Orgullo AlicanteFiestas TorrellanoDama de ElcheBanda Detenida AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año

Desde 2013 la edad de jubilación ha ido aumentando hasta que en 2027 se alcancen los 67 años

Este año también ha cambiado la manera de calcular el importe de la pensión

Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir

Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Desde que en 2013 cambiara la jubilación en nuestro país, la edad para poder retirarse ha ido cambiando. Antes de esta fecha, los trabajadores podían jubilarse a los 65 años de edad pero esa cifra se ha ido incrementando paulatinamente hasta que en 2027 se alcancen los 67 años como edad oficial para retirarse.

Según estos cálculos, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que la edad legal de jubilación este 2026 son los 66 años y 10 meses, aunque añade que hay dos excepciones. 

La disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social aún permite la posibilidad de acogernos a la legislación anterior, es decir, poder nos jubilar a los 65 años. Pero, ¿quiénes podrán acogerse a esa disposición transitoria? Pues veréis, podrán hacerlo en estos supuestos:

Cuánto se cobrará de pensión

Muñoz también recuerda que a partir de 2026 se cambia la manera de calcular la pensión de jubilación. A partir de 2026 la seguridad social hará un doble cálculo. “Por un lado, cogerá la base como base reguladora, cogerá la media de la base de cotización de los últimos 25 años y por otro lado será el resultado de dividir entre 352,33 las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses cotizados. Y la base reguladora de mayor importes es la que se tomará para resolver tu pensión de jubilación”, detalla. 

¿Y cuántos años se necesitará para cobrar el 100% de la pensión en 2026?

Para tener derecho a pensión de jubilación se requiere tener cotizado al menos 15 años a lo largo de nuestra vida laboral. Con esos 15 años nos corresponde un 50% de pensión

Noticias relacionadas y más

“A más años cotizados, más porcentaje de pensión. Para 2026 se requiere tener al menos 36 años y 6 meses cotizados para tener derecho al 100% de pensión de jubilación”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EUIPO deja sin protección la marca del último disco de Rosalía
  2. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Tener hijos puede aumentar considerablemente la pensión”
  3. Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación
  5. El auge «tramposo» de las pensiones distorsiona el mapa hotelero de Alicante
  6. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, desvela qué responder ante el tribunal médico: “Son las preguntas trampa más habituales”
  7. La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa a las parejas sin hijos que hacen testamento: “No lo soléis ver”
  8. Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año

Gonzalo Bernardos, economista: "Sin el sistema de pensiones, España habría obtenido un superávit público de 29.453 millones"

Alberto Sánchez, experto en alquileres: "Estas cláusulas del contrato de arrendamiento no obligan al inquilino, aunque estén firmadas"

Alberto Sánchez, experto en alquileres: "Estas cláusulas del contrato de arrendamiento no obligan al inquilino, aunque estén firmadas"

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

Edu Saz, arquitecto, revela cómo enfriar la casa sin aire acondicionado

España desmonta el mito: los jubilados españoles mantienen ingresos casi equiparables a la población general

España desmonta el mito: los jubilados españoles mantienen ingresos casi equiparables a la población general

La UE cambia las normas: a partir del 12 agosto de 2026, desaparece el plástico que envuelve los fardos de agua en los supermercados

La UE cambia las normas: a partir del 12 agosto de 2026, desaparece el plástico que envuelve los fardos de agua en los supermercados

Gonzalo Bernardos, economista: “Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo”

Gonzalo Bernardos, economista: “Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo”
Tracking Pixel Contents