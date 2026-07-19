Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año

Desde que en 2013 cambiara la jubilación en nuestro país, la edad para poder retirarse ha ido cambiando. Antes de esta fecha, los trabajadores podían jubilarse a los 65 años de edad pero esa cifra se ha ido incrementando paulatinamente hasta que en 2027 se alcancen los 67 años como edad oficial para retirarse.

Según estos cálculos, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que la edad legal de jubilación este 2026 son los 66 años y 10 meses, aunque añade que hay dos excepciones.

La disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social aún permite la posibilidad de acogernos a la legislación anterior, es decir, poder nos jubilar a los 65 años. Pero, ¿quiénes podrán acogerse a esa disposición transitoria? Pues veréis, podrán hacerlo en estos supuestos:

aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años de edad

aquellos trabajadores que hubieran cesado de trabajar antes del 1 de abril de 2013, que es cuando entró en vigor la legislación actual, y desde esa fecha no hayan trabajado o lo hayan hecho de forma esporádica

Cuánto se cobrará de pensión

Muñoz también recuerda que a partir de 2026 se cambia la manera de calcular la pensión de jubilación. A partir de 2026 la seguridad social hará un doble cálculo. “Por un lado, cogerá la base como base reguladora, cogerá la media de la base de cotización de los últimos 25 años y por otro lado será el resultado de dividir entre 352,33 las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses cotizados. Y la base reguladora de mayor importes es la que se tomará para resolver tu pensión de jubilación”, detalla.

¿Y cuántos años se necesitará para cobrar el 100% de la pensión en 2026?

Para tener derecho a pensión de jubilación se requiere tener cotizado al menos 15 años a lo largo de nuestra vida laboral. Con esos 15 años nos corresponde un 50% de pensión.

“A más años cotizados, más porcentaje de pensión. Para 2026 se requiere tener al menos 36 años y 6 meses cotizados para tener derecho al 100% de pensión de jubilación”, concluye.