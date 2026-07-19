Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización"

La pensión de jubilación es uno de los temas que más preocupa en la sociedad española. La Seguridad Social contempla en su Ley General varios mecanismos que pueden aplicar las personas que tienen hijos o hijas para mejorar sus prestaciones por jubilación, ya sea mediante complementos o bonificaciones en sus cotizaciones. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha repasado todas estas medidas en su canal de YouTube.

Uno de los beneficios más destacados es el complemento para la reducción de la brecha de género. Tal y como explica Muñoz, esta ayuda suma 36,90 euros al mes por cada hijo a la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Tras los cambios introducidos en el año 2021, tanto mujeres como hombres pueden solicitar este complemento, aunque únicamente podrá concederse a uno de los dos progenitores, que es habitualmente que el que tiene la pensión más baja.

Otro de los aspectos de la legislación a tener en cuenta es la protección a todos aquellos que dejaron temporalmente su empleo para dedicarse al cuidado de sus hijos. Desde 2011 y según la ley para estos casos, la Seguridad Social reconoce de forma ficticia 270 días de cotización por cada hijo y se aplica a todo tipo de prestaciones.

Cabe tener en cuenta dos matices importantes: el primero de ellos es que este periodo no sirve para alcanzar el mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva, que es de 15 años, sino que únicamente incrementan la carrera de cotización de quienes ya reúnen ese requisito. El segundo matiz es que, como en el beneficio anterior, solo se le aplicará a uno de los progenitores.

Las madres disponen además de otro beneficio específico. Por cada parto se reconocen 112 días de cotización, cifra que aumenta cuando se trata de partos múltiples. A diferencia de la bonificación por cuidado de hijos, estos periodos sí cuentan para acreditar el mínimo de años cotizados que exige la ley para acceder a una pensión contributiva, que actualmente está fijado en los 15 años de cotizaciones como mínimo.

Teniendo en cuenta estos tres beneficios que recoge la Ley General de la Seguridad Social y sus diferentes requisitos para cada uno de ellos, se pueden sumar hasta 5 años de cotizaciones para las personas que tienen hijos de cara a su pensión por jubilación.

Fuente: Levante - EMV