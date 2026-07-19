Si tienes 40 años, estas son las decisiones que pueden mejorar tu jubilación

Cumplir 40 años suele coincidir con una etapa de mayor estabilidad laboral, familiar y económica. Sin embargo, también es el momento en el que la jubilación comienza a aparecer como un objetivo menos lejano. Aunque todavía queden alrededor de 20 o 25 años de vida laboral, las decisiones tomadas durante esta década pueden influir directamente en los ingresos disponibles en el futuro.

La planificación no consiste únicamente en guardar dinero. El primer paso es analizar cuánto se necesitará durante la jubilación, qué pensión pública se podría recibir y qué cantidad habrá que completar mediante el ahorro privado.

Calcular cuánto costará la jubilación

Antes de establecer una cantidad de ahorro mensual, conviene imaginar cómo será la vida después de dejar de trabajar. Viajar, mantener una segunda residencia, ayudar a familiares o desarrollar determinadas aficiones puede aumentar el presupuesto necesario.

También habrá gastos que probablemente desaparezcan, como la hipoteca, algunos préstamos o los costes relacionados con los hijos. Otros, especialmente los vinculados a la salud, los cuidados y la dependencia, podrían crecer con el paso de los años.

A estos cálculos hay que añadir la inflación. El dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo, por lo que 1.000 euros actuales no permitirán comprar lo mismo dentro de dos décadas. Elaborar una estimación realista ayuda a saber cuánto habrá que reunir antes de la jubilación.

Convertir el ahorro en un gasto mensual

Una de las decisiones más eficaces es automatizar el ahorro. Reservar 30 o 50 euros cada mes puede parecer insuficiente, pero resulta más útil que esperar a disponer de una gran cantidad de dinero.

La aportación debe adaptarse a la situación económica de cada persona y aumentar cuando crezcan los ingresos o disminuyan las cargas familiares. Tratar el ahorro como un recibo mensual ayuda a mantener la constancia y evita depender únicamente de las cantidades que sobren al final de cada mes.

Ajustar las inversiones con el paso del tiempo

A los 40 años todavía existe un horizonte amplio para invertir, aunque la estrategia debería revisarse periódicamente. Una cartera puede combinar activos con mayor potencial de crecimiento y otros más estables para reducir las pérdidas en momentos de incertidumbre.

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Al acercarse la jubilación, especialmente entre los 55 y los 67 años, suele ser necesario disminuir progresivamente el nivel de riesgo. No obstante, mantener una parte del ahorro invertida puede ayudar a combatir la inflación durante una jubilación que podría prolongarse varias décadas.