Cotizar por hacer prácticas: así puedes recuperar hasta cinco años para tu futura pensión

Durante años, miles de estudiantes realizaron prácticas formativas sin que ese tiempo contara para su vida laboral. Para muchos jóvenes, aquellas prácticas fueron la primera puerta de entrada al mercado de trabajo: horas en empresas, administraciones, laboratorios, centros educativos o proyectos de investigación que servían para completar una titulación, adquirir experiencia o mejorar el currículum, pero que no siempre dejaban rastro en la Seguridad Social.

Ese vacío tiene consecuencias a largo plazo. En un sistema de pensiones donde importan los años cotizados, las bases de cotización y los periodos acumulados, cada etapa cuenta. Por eso, recuperar meses o años de prácticas puede ser relevante para quienes necesitan alcanzar el mínimo para jubilarse, mejorar su carrera de cotización o acercarse a determinados requisitos de acceso a prestaciones futuras. Desde 2024, además, las prácticas formativas tienen un nuevo tratamiento dentro del sistema.

Prácticas formativas

Desde el 1 de enero de 2024, los alumnos que realizan prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación quedan incluidos en el sistema de la Seguridad Social.La Orden ISM/812/2024 recuerda que esta inclusión afecta, entre otros, a alumnos universitarios de grado, máster, doctorado o títulos propios, alumnos de formación profesional que no estén en régimen de formación profesional intensiva, y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, artísticas profesionales y deportivas.

Convenio especial

La cuestión clave está en quienes hicieron esas prácticas antes de que entrara en vigor la obligación de cotizar. Para ellos existe un convenio especial con la Seguridad Social que permite computar como cotizados esos periodos anteriores. Las personas que realizaron prácticas antes de la entrada en vigor de la nueva regulación pueden suscribir, por una única vez, un convenio especial para que se reconozca la cotización correspondiente, con un límite máximo de cinco años. En la práctica, esto supone poder recuperar hasta 1.825 días de cotización.

No todos los periodos sirven de la misma manera. La Seguridad Social permite solicitar este rescate para prácticas académicas y formativas que no cotizaron en su momento: prácticas universitarias para obtener una titulación oficial o propia, prácticas de formación profesional sin carácter laboral, prácticas de enseñanzas artísticas o deportivas y determinados programas de formación investigadora. En el caso de prácticas remuneradas, la referencia importante es el 1 de noviembre de 2011, porque desde esa fecha ya se produjo la inclusión en el Régimen General de quienes participaban en determinados programas de formación.

Solicitud

Para pedirlo, el interesado debe acreditar la realización de las prácticas mediante una certificación expedida por la universidad, centro educativo, empresa o entidad correspondiente. En esa certificación debe constar si fueron remuneradas o no y, según el caso, las fechas de inicio y fin, los días realizados o incluso las horas computables. La norma prevé que, cuando se certifiquen horas de prácticas no remuneradas, cada ocho horas se consideren un día completo y que la fracción que pueda resultar se compute como un día más. El plazo para solicitar la suscripción del convenio especial se mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2028.

El rescate no es gratuito. La cuota se calcula tomando como referencia la base mínima de cotización por contingencias comunes del grupo 7 del Régimen General vigente en cada periodo que se quiera recuperar, no la base actual. A esa base se le aplica el tipo de cotización correspondiente a contingencias comunes y, una vez calculado el importe total, se reduce mediante un coeficiente del 0,77. El pago puede hacerse de una sola vez o de forma fraccionada en mensualidades, hasta el doble del periodo recuperado y con un máximo de 84 mensualidades, siempre mediante domiciliación bancaria.

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La medida puede ser especialmente interesante para quienes tienen lagunas en su vida laboral, para antiguos becarios que estuvieron años encadenando prácticas o para personas que necesitan completar periodos de cotización de cara a la jubilación. Aun así, conviene hacer números antes de solicitarlo. Recuperar cotizaciones puede mejorar derechos futuros, pero exige pagar una cantidad que dependerá del año de las prácticas y del tiempo que se quiera computar.