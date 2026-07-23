Coste del ventilador
Toni Reboredo calcula cuánto cuesta dejar el ventilador encendido toda la noche: “El resultado te va a sorprender”
El experto en tecnología explica cuánto consume un ventilador de pie o de techo durante ocho horas y lo compara con el gasto del aire acondicionado
Dormir con calor puede convertirse en una auténtica pesadilla durante las noches de verano.Muchas personas dudan entre dejar el ventilador encendido o apagarlo por miedo a que el consumo se note demasiado en la factura de la luz.
El experto en tecnología Toni Reboredo ha hecho un cálculo sencillo para resolver una de las preguntas más repetidas en plena ola de calor: cuánto gasta un ventilador encendido durante toda la noche. “El resultado te va a sorprender”, adelanta el creador de contenido.
Cuánto consume un ventilador
Lo primero, según explica Reboredo, es mirar la potencia del aparato. En el caso que utiliza como ejemplo, se trata de un ventilador de 50 vatios. “He estado mirando y estos de pie rondan más o menos entre 50 y 100 vatios, igual que los de techo”, señala el experto.
A partir de ahí, el cálculo es sencillo. Un ventilador de 50 vatios equivale a 0,05 kilovatios. Eso significa que, si está encendido durante una hora, consume 0,05 kilovatios hora.
El gasto durante toda la noche
Para calcular una noche completa, Reboredo toma como referencia un uso de ocho horas. En ese caso, un ventilador de 50 vatios consumiría 0,4 kilovatios hora. Después aplica un precio aproximado de la electricidad de 0,15 euros por kilovatio hora.
“Si multiplicamos 0,15 por 0,4 kilovatios hora que necesitamos tenerlo encendido toda la noche, esto nos da 0,06 euros la noche”, explica. Es decir, dejar un ventilador de 50 vatios encendido durante ocho horas costaría alrededor de 6 céntimos por noche.
Entre 5 y 10 céntimos por noche
El experto recuerda que el gasto puede variar según la potencia del ventilador y la tarifa eléctrica contratada. No consume lo mismo un modelo de 50 vatios que otro de 100 vatios, aunque la diferencia sigue siendo reducida. “Cuesta entre 5 y 10 céntimos la noche dependiendo la potencia que tenga”, resume Reboredo.
Por eso, considera que no tiene demasiado sentido pasar calor por miedo al gasto eléctrico de un ventilador. “Que a veces nos coge la paranoia de apagar los ventiladores y pasar calor por la noche por lo que va a gastar”, apunta.
Mejor que el aire acondicionado en consumo
Reboredo también compara este consumo con el del aire acondicionado, que requiere mucha más energía para funcionar durante varias horas. “Es mucho mejor esto que el aire acondicionado, que ese sí que consume”, señala.
Además del gasto, el experto menciona otra molestia habitual del aire acondicionado durante la noche: la sensación de sequedad en la garganta.
En cualquier caso, el ventilador no enfría el aire como un equipo de aire acondicionado, pero sí ayuda a moverlo y a mejorar la sensación térmica en noches calurosas, especialmente si se utiliza con una buena ventilación.
La clave está en la potencia
El cálculo de Toni Reboredo deja una conclusión clara: antes de preocuparse por el gasto de un ventilador encendido toda la noche, conviene revisar su potencia. La mayoría de modelos de pie y de techo se mueven entre los 50 y los 100 vatios, por lo que su consumo nocturno suele ser bajo.
Con un uso de ocho horas, el coste aproximado puede situarse entre 5 y 10 céntimos por noche, una cifra muy inferior a la de otros sistemas de climatización.
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