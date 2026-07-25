Oportunidad laboral en Noruega para farmacéuticos españoles: sueldos de hasta 58.200 euros al año, ayudas para aprender el idioma y acceder a una vivienda asequible

No siempre es fácil tomar la decisión de emigrar a un país distinto al tuyo, ya sea por la barrera del idioma, una moneda desconocida, costumbres o políticas laborales completamente desconocidas para ti.

En este caso, Noruega se convierte en un gran ejemplo de países que ofertan empleos atractivos para que los españoles puedan trabajar en el extranjero. Todo ello se ve acompañado de sueldos competitivos, ayuda para aprender el idioma, entre otros aspectos positivos.

Sueldos competitivos en el sector farmacéutico de Noruega

De este modo, la compañía farmacéutica Apotek 1 ha abierto una gran convocatoria de empleo en Noruega para contratar profesionales en el sector. Esta empresa ofrece un sueldo de hasta 650.000 coronas anuales, lo que equivale a unos 58.200 euros brutos al año (4.333 euros al mes divididos en doce pagas).

Para acceder a ofertas de empleo tan llamativas como esta, acompañadas de interesantes condiciones laborales, siempre podemos acceder a servicios como la Red Eures, o mediante las oficinas de empleo de cada comunidad autónoma, como es el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En lo que se refiere a responsabilidades de la empresa, esta se ocupa de gestiones como los cursos de formación donde el trabajador aprende noruego, e incluso puede pagar un suplemento extra durante el tiempo que asiste a las clases. Además de ello, también ofrecen ayuda con el traslado y la búsqueda de vivienda.

Uno de los puntos clave es que el trabajador debe estar dispuesto a mudarse a otras localidades siempre que se necesite, ya que la compañía presenta diferentes farmacias a lo largo del país.

Requisitos principales para acceder a la oferta de empleo

Ahora bien, si hablamos de los requisitos principales, se necesita presentar un Grado Universitario en Farmacia, valorándose positivamente tener un máster. Los trabajadores tienen que demostrar un periodo mínimo de 6 meses de prácticas en una farmacia dentro de la Unión Europea, así como un buen nivel de inglés.

Por otro lado, es fundamental presentar un permiso especial para ejercer como farmacéutico en Noruega, que se podrá obtener de diferente forma si el trabajador es o no ciudadano del EEE (Espacio Económico Europeo).

Una vez que sea admitido en la empresa, el trabajador deberá ocuparse de atender a los clientes, vender medicamentos con o sin receta, además de realizar otras gestiones.

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Toda persona interesada tendrá que enviar el currículum y una carta de motivación (presentación) escrita en inglés al correo electrónico eures.nordicos@sepe.es, colocando el asunto 'Pharmacist to Norway' antes del 15 de agosto.

Fuente: El Periódico