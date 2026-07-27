Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSintecho en AlicanteMigrantesBarco Jorge JuanEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

DERECHO LABORAL

Aviso a los trabajadores: dos cuestiones clave antes de volver al trabajo tras una baja médica

El abogado laboralista Juanma Lorente advierte de varios supuestos que no hay que permitir al reincorporarse

Todo lo que debes saber si estás de baja médica

Todo lo que debes saber si estás de baja médica

Aitana Solera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Páramo

ALICANTE

Volver al trabajo después de una baja médica largano siempre es sencillo. El trabajador puede regresar con dudas, con miedo a una recaída, con limitaciones todavía presentes o con la sensación de que la empresa ha seguido funcionando sin él durante meses. A veces la reincorporación es tranquila y se produce con normalidad, pero en otras ocasiones aparecen tensiones, cambios de funciones, comentarios incómodos o actitudes que hacen que la vuelta sea mucho más difícil de lo que debería.

La baja médica no suspende los derechos básicos del trabajador ni permite a la empresa tratar su reincorporación como si fuera una molestia. Estar de incapacidad temporal implica que una persona no ha podido trabajar por motivos de salud, no que haya abandonado su puesto ni que pueda ser castigada por ello. Por eso, cuando se produce la vuelta después de varios meses de baja, conviene tener claras dos ideas fundamentales: el puesto y las funciones deben respetarse, y cualquier represalia debe documentarse y reclamarse.

Respeto de las funciones

El abogado laboralista Juanma Lorente afirma que la primera cosa que debes tener clara al volver de una baja médica larga es que tus funciones se respetan. Es decir, tu puesto de trabajo debe mantenerse en los términos que correspondan. No vale reincorporarse después de ocho meses de baja y que la empresa diga, sin más, que ha reestructurado la organización y que a partir de ahora te vas a dedicar a algo completamente distinto. Si ese cambio afecta de forma relevante a tus funciones, horario, jornada, salario, sistema de trabajo o condiciones esenciales, puede tratarse de una modificación sustancial de las condiciones laborales.

El Estatuto de los Trabajadores regula las modificaciones sustanciales en su artículo 41. La empresa puede acordarlas solo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, y debe seguir el procedimiento previsto. Entre las materias que pueden verse afectadas están la jornada, el horario, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración, el sistema de trabajo y rendimiento o las funciones cuando excedan los límites de la movilidad funcional. Por tanto, la empresa no puede utilizar la reincorporación tras una baja como excusa para apartar al trabajador de su puesto sin justificación.

El silencio le costó el trabajo: lo que nunca debes hacer si te dan la baja médica

Dos cosas que debes tener claras si vuelves al trabajo después de una baja médica larga / INFORMACIÓN

Lorente advierte de que, en algunos casos, ese cambio encubre una represalia por haber estado de baja médica. Si el trabajador vuelve y la empresa lo desplaza a tareas inferiores, lo aparta de sus funciones habituales, le cambia el puesto sin causa real o le comunica una reestructuración justo al reincorporarse, conviene analizar el caso con detalle. La reclamación puede buscar que se le reponga en sus condiciones anteriores o, en determinados supuestos, extinguir la relación laboral con indemnización y derecho a prestación por desempleo. La clave es no aceptar automáticamente el cambio como si fuera inevitable, sino pedir explicaciones por escrito y conservar pruebas.

Noticias relacionadas

Represalias

La segunda cuestión es no aguantar ningún tipo de represalia a nivel de trato, aislamiento o acoso. Según Juanma Lorente, no es normal volver de una baja y pasar una semana sin que te asignen trabajo. Tampoco es normal que tu jefe te haga el vacío, que tus compañeros te traten peor o que se te deje apartado como si ya no formaras parte del equipo. La reincorporación debe hacerse con tareas reales, instrucciones claras y respeto profesional. La enfermedad o la baja médica no pueden convertirse en motivo para humillar, aislar, castigar o deteriorar las condiciones de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
  2. La nueva normativa deja parados 302 ascensores en Alicante en su año de arranque
  3. El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones
  4. Pistoletazo oficial a la transformación de la antigua 'ciudad de vacaciones' de Oropesa
  5. Francisco Uría: 'El área metropolitana Alicante-Elche podría aspirar a ser un auténtico polo de desarrollo»
  6. Toni Reboredo calcula cuánto cuesta dejar el ventilador encendido toda la noche: “El resultado te va a sorprender”
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año
  8. El anterior gestor de la Casa del Mar deja una deuda de 330.000 euros en el Puerto de Alicante

Aviso a los trabajadores: dos cuestiones clave antes de volver al trabajo tras una baja médica

Aviso a los trabajadores: dos cuestiones clave antes de volver al trabajo tras una baja médica

Es oficial: el SEPE denegará una de sus ayudas más importantes a los trabajadores que tengan un convenio con la Seguridad Social

Es oficial: el SEPE denegará una de sus ayudas más importantes a los trabajadores que tengan un convenio con la Seguridad Social

La Ley de Propiedad Horizontal aclara: la comunidad de vecinos puede prohibir traer invitados a la piscina comunitaria

La Ley de Propiedad Horizontal aclara: la comunidad de vecinos puede prohibir traer invitados a la piscina comunitaria

Los electricistas coinciden sobre este electrodoméstico para combatir el calor: "Cuesta menos que una botella de agua"

Los electricistas coinciden sobre este electrodoméstico para combatir el calor: "Cuesta menos que una botella de agua"

Oportunidad laboral en Noruega para farmacéuticos españoles: sueldos de hasta 58.200 euros al año, ayudas para aprender el idioma y acceder a una vivienda asequible

Oportunidad laboral en Noruega para farmacéuticos españoles: sueldos de hasta 58.200 euros al año, ayudas para aprender el idioma y acceder a una vivienda asequible

Alfonso Muñoz, especialista en pensiones, explica cómo aumentar el importe de la jubilación: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Alfonso Muñoz, especialista en pensiones, explica cómo aumentar el importe de la jubilación: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Trabajar con este calor puede ser ilegal en algunos casos: esto es lo que dice la ley

Trabajar con este calor puede ser ilegal en algunos casos: esto es lo que dice la ley

No firmes este documento jamás: el aviso de un abogado laboralista si tu empresa te pide un “recibí” falso

No firmes este documento jamás: el aviso de un abogado laboralista si tu empresa te pide un “recibí” falso
Tracking Pixel Contents