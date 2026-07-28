José Elías, empresario multimillonario, sobre los contratos: “Mete a alguien muy ambicioso en administración y te la acabará liando”

Contratar bien es una de las decisiones más difíciles dentro de una empresa. Una mala selección puede afectar a la productividad, al ambiente del equipo, a la relación con los clientes y a la velocidad de crecimiento de un negocio. Por eso, muchos empresarios insisten en que el talento no se encuentra solo leyendo un currículum, sino entendiendo cómo piensa una persona, cómo trabaja bajo presión y si encaja realmente con el puesto que va a ocupar.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las compañías no buscan únicamente experiencia o títulos. También buscan actitud, criterio, resistencia, ambición, disciplina, capacidad comercial o rigor, según las necesidades de cada área. Esa es la idea que defiende José Elías, empresario conocido por su trayectoria al frente de Audax Renovables y por su papel como propietario de La Sirena, dos de los activos empresariales más vinculados a su figura pública.

Contratos

El empresario sostiene que acertar con una contratación no suele ser inmediato. “Haces 50 selecciones fallidas hasta que das con la persona correcta. Cuando la encuentras, tu único objetivo debería ser clonarla”, afirma. La frase resume su visión sobre los equipos: cuando un perfil funciona, la empresa debe analizar por qué funciona. No se trata de copiar literalmente a una persona, sino de identificar sus patrones de comportamiento, su manera de pensar, su actitud ante el trabajo y los rasgos que la hacen especialmente útil en ese puesto.

Según Elías, cuando una persona encaja laboralmente, hay que observar cómo es y buscar a alguien parecido. “Hay que identificar sus patrones”, señala. Para él, cada puesto exige unas características muy concretas, y el error de muchas empresas es contratar sin leer bien a la persona antes de ubicarla. No todos los buenos profesionales sirven para cualquier función. Un perfil brillante en administración puede no funcionar en ventas, y una persona muy comercial puede sufrir en una posición que exige orden, método y control constante.

José Elías / EL PERIÓDICO

El empresario lo explica con ejemplos muy directos. Si una empresa necesita que alguien trabaje fines de semana, dice, no debería fichar a quien tiene una vida organizada en torno a salir en bicicleta los sábados. Si se necesita vender, no basta con contratar a alguien extremadamente ordenado o rígido: “Pon a un tío súper ortodoxo a vender y no venderás una mierda”, resume con su estilo habitual. Y si se coloca a una persona muy ambiciosa en administración, advierte de que puede acabar buscando salidas propias o montando su propio proyecto. “Suena muy ridículo, pero es así”, añade.

Selección de personal

La idea de fondo es que la selección de personal no debe basarse solo en cubrir vacantes, sino en entender qué tipo de energía necesita cada posición. Hay puestos que requieren constancia, otros iniciativa, otros obediencia al procedimiento, otros hambre comercial y otros capacidad para soportar presión. Elías reconoce que nunca se va a encontrar a alguien con un ADN cien por cien idéntico al del mejor trabajador, pero defiende que el objetivo debe ser acercarse al máximo: “Intenta encontrar a uno que encaje al 89%”. Es decir, buscar similitudes suficientes para repetir el éxito sin esperar una copia perfecta.

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El proceso que plantea empieza por la propia dirección. Primero, dice, el empresario debe identificarse a sí mismo para buscar personas que le complementen en los puestos directivos. Después, una vez detectados los patrones que triunfan en cada área, debe salir a buscar perfiles parecidos. Su tesis es sencilla y provocadora: si un perfil funciona, el trabajo de la empresa es encontrar su “clon”. No como una copia exacta, sino como una persona con una forma de pensar, trabajar y responder al entorno lo bastante parecida como para encajar en el mismo tipo de puesto. En un mercado donde equivocarse al contratar cuesta tiempo y dinero, José Elías defiende que la clave no está solo en fichar talento, sino en reconocer qué talento funciona en cada silla.