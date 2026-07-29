Sebastián Ramírez, abogado laboralista, aclara qué puede pedirte la empresa durante una baja: "No tienes la obligación"

Cuando un trabajador recibe una baja médica, una de las dudas más habituales es qué información debe facilitar a la empresa y hasta dónde puede llegar el contacto con sus superiores durante ese periodo. El abogado laboralista Sebastián Ramírez ha explicado una situación que, según señala, sigue siendo frecuente: trabajadores que reciben mensajes de sus responsables preguntando por su estado de salud, la duración de la baja o las próximas revisiones médicas.

Según el experto, una vez comunicada la baja, el trabajador no tiene que informar constantemente a la empresa sobre su evolución.

"Estar de baja no significa estar desprotegido": lo aclara el abogado laboralista Ignacio de la Calzada / Eva Abril

La empresa no puede pedir detalles sobre la baja médica

Sebastián Ramírez señala que la empresa no puede exigir al empleado información sobre cuestiones personales relacionadas con su estado de salud. “Las compañías no pueden escribir a un empleado que esté de baja para pedirle información sobre su estado ni sobre la duración de la incapacidad, sobre revisiones médicas ni sobre renovaciones”, explica.

El abogado recuerda que el único trámite que corresponde al trabajador es comunicar la baja inicialmente. “El único deber del trabajador es comunicar la baja la primera vez”, afirma.

La información debe consultarse con la Seguridad Social

Desde ese momento, según explica Ramírez, la empresa debe obtener la información correspondiente a través de los canales oficiales. “A partir de ahí, la empresa debe consultar toda la información directamente con la Seguridad Social”, señala.

Sin embargo, el abogado advierte de que muchos empleados siguen recibiendo mensajes de sus superiores pidiendo explicaciones sobre cuándo volverán al puesto o solicitando actualizaciones sobre su situación médica.

¿Puede el trabajador dejar sin responder al jefe?

Ante estos mensajes, el experto explica que el trabajador no tiene la obligación de responder a cuestiones médicas o sobre la evolución de su baja.

“El empleado no está obligado a responder y de hecho es completamente legal ignorar o incluso archivar la conversación con el jefe si éste continúa preguntando”, asegura.

Eso sí, Ramírez diferencia entre lo estrictamente legal y la gestión de una relación laboral que pueda continuar después de la baja.

El consejo del abogado: depende de la relación con la empresa

El abogado reconoce que, aunque la normativa ampara al trabajador, la situación puede ser diferente según el entorno laboral. “Si nos vamos a lo estrictamente legal, efectivamente tiene la razón. No tienes la obligación de estar comunicando constantemente a tu superior lo que te ocurre”, explica.

Sin embargo, recomienda valorar cada caso. “Si tenéis una relación cordial, un superior decente y un buen puesto de trabajo, yo iría comunicando lo indispensable”, aconseja.

En estos casos, el trabajador podría limitarse a informar de que todavía no puede reincorporarse o que la baja se ha prolongado, sin entrar en detalles médicos.

EFE

Lo que no tienes que contar a tu empresa durante una baja

El abogado insiste en que el trabajador no tiene que revelar información sobre:

El motivo concreto de la baja médica.

Su diagnóstico o enfermedad.

Sus revisiones médicas.

La evolución de su estado de salud.

Cuándo calcula que podrá volver, si todavía no existe una fecha confirmada.

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La situación cambia, según Ramírez, si el superior mantiene una actitud insistente o inadecuada. “Si por el contrario tu superior no es así, pues acogerse a lo que indica la norma y lo que indica la ley, que es no decir nada, que se encarguen de hablar con la Seguridad Social”, concluye.