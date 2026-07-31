¿Pierdes días libres si empiezas tus vacaciones de verano mañana sábado 1 de agosto? Esto dice la ley

Hoy, viernes 31 de julio, termina el mes y también la semana laboral para miles de trabajadores que afrontan su último día antes de marcharse de vacaciones. Es una de esas fechas marcadas en rojo en muchas empresas: se cierran tareas pendientes, se activan mensajes automáticos en el correo y empieza la cuenta atrás para desconectar durante unos días después de meses de trabajo.

Pero antes de apagar el ordenador o salir por la puerta conviene revisar bien una cosa: el día exacto en el que empiezan a contar las vacaciones. Para quienes trabajan de lunes a viernes y descansan sábados y domingos, que la empresa fije el inicio del periodo vacacional en sábado puede suponer una duda importante sobre si se están perdiendo días de libranza.

Vacaciones

El problema aparece cuando la empresa organiza las vacaciones de forma que el trabajador empieza a “gastarlas” en días que ya eran de descanso ordinario. Es decir, cuando una persona que trabaja de lunes a viernes ve cómo la compañía le fija las vacaciones desde un viernes por la tarde, un sábado o un domingo, justo antes de que comience su semana real de descanso. En esos casos, no basta con mirar el calendario general: hay que revisar el convenio, la jornada del trabajador y si las vacaciones se computan en días naturales o laborables.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce en su artículo 38 el derecho a vacaciones anuales retribuidas, que no pueden ser inferiores a 30 días naturales, y establece que el periodo será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. También señala que el calendario de vacaciones debe fijarse en cada empresa y que el trabajador debe conocer las fechas al menos dos meses antes del comienzo del disfrute. Es decir, la ley marca un mínimo y remite al convenio o al acuerdo aplicable para concretar muchos detalles, entre ellos la forma de cómputo.

Descanso semanal

La clave está en diferenciar descanso semanal y vacaciones. Si el trabajador tiene una jornada de lunes a viernes, el sábado y el domingo ya son días de descanso ordinario. Por eso, los abogados laboralistas advierten de que las vacaciones no deberían empezar en un día que ya era libre para el empleado, sino en el primer día laborable de su semana. En el caso más común, si la persona trabaja de lunes a viernes, ese primer día laborable será el lunes. La idea no es que todas las vacaciones del mundo deban empezar siempre en lunes, sino que deben comenzar cuando el trabajador debía volver a trabajar, no durante su descanso semanal.

Aquí aparece una confusión frecuente. Cuando las vacaciones se cuentan en días naturales, dentro del periodo vacacional sí pueden incluirse sábados, domingos y festivos. Por ejemplo, si alguien disfruta de una semana completa de vacaciones de lunes a domingo, esos siete días naturales forman parte del descanso. Lo discutible es que la empresa coloque el inicio el sábado anterior si ese sábado ya era un día libre. En ese caso, el empleado puede sentir que le están consumiendo como vacaciones un descanso que ya tenía ganado por su jornada semanal.

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¿Qué puede hacer el trabajador si sus vacaciones empiezan mañana sábado y trabaja de lunes a viernes? Lo primero es comprobar qué dice el convenio colectivo y cómo aparece reflejado el calendario de vacaciones aprobado por la empresa. Después, conviene revisar si el periodo se ha fijado desde el sábado porque se computa en días naturales o si, en la práctica, se está adelantando el inicio para absorber un fin de semana que ya era descanso. Si hay discrepancia, lo recomendable es reclamar por escrito, pedir aclaración a recursos humanos o a la empresa y dejar constancia de que el descanso semanal no debería sustituirse por vacaciones.