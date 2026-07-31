Qué hacer si tu vecino fuma en el balcón y el humo te molesta: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

El tabaco puede generar conflictos en muchos espacios compartidos. En una terraza de bar, en una playa, en una parada de autobús o en una zona común, el humo no siempre se queda donde está quien fuma. Se desplaza, invade otros espacios y puede resultar especialmente molesto para quienes no fuman, tienen niños cerca, problemas respiratorios o simplemente quieren disfrutar de un entorno sin olores ni cenizas.

Pero la situación se vuelve todavía más incómoda cuando ocurre junto a tu casa y todos los días. Un vecino que sale a fumar al balcón para evitar que el humo se quede dentro de su vivienda puede estar trasladando el problema a la terraza, el dormitorio o el tendedero del piso de al lado o de abajo. Y ahí surge la duda: si está fumando en su propiedad privada, ¿se puede hacer algo o hay que soportarlo siempre?

Fumar en el balcón

La Ley de Propiedad Horizontalno prohíbe fumar dentro de una vivienda ni en un balcón privativo. Es decir, un vecino no puede impedir sin más que otro fume en su casa. Sin embargo, esa libertad tiene límites cuando la conducta afecta de forma continuada al resto de propietarios u ocupantes. El punto clave está en el artículo 7.2 de la LPH, que impide desarrollar en el piso, local o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Aplicado al humo del tabaco, la clave no está tanto en el hecho de fumar como en las consecuencias que provoca. Si el humo entra de manera constante en otra vivienda, obliga a cerrar ventanas, impide usar la terraza o afecta al descanso y al uso normal de la casa, puede plantearse como una actividad molesta. Lo mismo ocurre si caen cenizas o colillas sobre balcones inferiores, patios, toldos, ropa tendida o zonas comunes. Una cosa es una molestia puntual y otra distinta es una conducta repetida, intensa y demostrable que perjudica a otros vecinos.

Qué hacer

El primer paso debería ser siempre la vía amistosa. Muchas veces el fumador no es consciente de que el humo entra directamente en la vivienda de al lado o de abajo. Una conversación educada puede servir para cambiar horarios, buscar otra zona o evitar fumar cuando las ventanas del vecino están abiertas. Si no hay solución, conviene comunicarlo al presidente o al administrador de la finca para que quede constancia. La propia LPH prevé que el presidente, a iniciativa propia o de cualquier propietario u ocupante, requiera al vecino que realiza la actividad molesta para que cese, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales si persiste.

Si el problema continúa, la comunidad puede dar un paso más. Con autorización de la junta de propietarios, el presidente puede ejercitar una acción de cesación para pedir judicialmente que se ponga fin a la conducta. En este tipo de conflictos, la prueba es fundamental: no basta con una queja genérica. Conviene reunir mensajes, fotografías de cenizas o colillas, testimonios de otros vecinos, registros de días y horas, comunicaciones al administrador e incluso informes o mediciones si existiera un perjuicio acreditable. Cuanto más repetida y documentada esté la molestia, más opciones habrá de que la reclamación prospere.

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Además de la Ley de Propiedad Horizontal, puede entrar en juego la normativa antitabaco y la municipal. En espacios comunes al aire libre, como jardines o zonas exteriores, la comunidad puede aprobar normas internas dentro de los límites legales. Y si hay colillas o cenizas arrojadas a la vía pública o zonas comunes, también pueden intervenir ordenanzas de limpieza o convivencia, como ocurre en municipios que regulan expresamente conductas incívicas.