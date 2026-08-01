Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si haces esto, nos dejas a los abogados con los ojos tapados"

Un despido suele llegar acompañado de prisas, nervios y, en muchas ocasiones, de documentos que el trabajador firma sin detenerse a pensar en las consecuencias. Precisamente sobre esa situación ha querido alertar Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, donde publica vídeos con consejos sobre los derechos de los trabajadores.

En una de sus últimas publicaciones, el letrado lanza una advertencia dirigida a quienes son citados por la empresa para comunicarles el fin de su relación laboral. "Este es un consejo rapidísimo en el caso de que te despidan. Ayer tuve una consulta con un cliente y, por no hacerlo, la ha liado", explica al inicio del vídeo.

Según detalla, hay tres recomendaciones básicas cuando un trabajador es llamado al despacho de un superior o del departamento de Recursos Humanos. "Es importantísimo que grabes la conversación, que firmes como no conforme todo lo que te pongan por delante y, lo más importante, quédate con copia de todo lo que hayas firmado", afirma.

Sin embargo, Juanma Lorente asegura que el fallo más frecuente no está tanto en la firma como en abandonar la empresa sin conservar la documentación. "No puede ser que luego vengáis al despacho y me digáis: 'A ver Juanma, yo he firmado un montón de cosas pero no me he quedado con nada'", lamenta.

A su juicio, ese descuido puede dificultar enormemente cualquier reclamación posterior. "Si haces esto, nos dejas a nosotros como abogados con los ojos tapados. No sabremos muy bien lo que podremos reclamar a partir de ahí", sostiene.

De hecho, el abogado considera que disponer de una copia de los documentos es incluso más importante que firmar con la expresión 'no conforme'. "Pedir la copia es incluso más importante que firmar como no conforme. Porque si no tenemos copia de lo que has firmado, de verdad que es altamente complicado actuar", explica.

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Por último, recuerda que la empresa está obligada a entregar una copia de la documentación que el trabajador firma, por lo que recomienda no abandonar nunca el centro de trabajo sin conservar esos papeles. "Si firmas algo con tu empresa, ya sea un despido o lo que sea, quédate siempre con copia. Porque, además, tu empresa está obligada a dártela", concluye.