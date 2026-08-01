Miguel Benito, abogado: "Tu antigüedad laboral es muy importante"

La fecha de antigüedad que figura en la nómina suele pasar desapercibida para muchos trabajadores. Sin embargo, ese dato puede tener un impacto directo tanto en el salario como en la indemnización que correspondería en caso de despido. Así lo explica Miguel Benito, abogado laboralista y creador de contenido conocido en redes sociales como Empleado Informado, en uno de sus últimos vídeos.

El letrado no duda en destacar la importancia de este concepto. "Tu antigüedad en la empresa es tu bien más preciado. Muchos todavía no lo sabéis y algunas empresas se aprovechan", afirma. A su juicio, existen dos motivos principales por los que conviene comprobar que la empresa está reconociendo correctamente el tiempo trabajado.

El primero tiene que ver con un posible despido. "Si te despiden, tu indemnización se calcula en función a tu salario y a tu antigüedad. A mayor antigüedad, mayor indemnización", recuerda. Por ello, una fecha incorrecta puede traducirse en una compensación inferior a la que realmente corresponde.

El segundo motivo afecta al día a día del trabajador. Muchos convenios colectivos incluyen complementos salariales vinculados a la antigüedad, como los conocidos trienios. "Cuanto más lleves en la empresa, más te tienen que pagar", explica Miguel Benito, aunque aclara que estos pluses solo existen cuando así lo establece el convenio de aplicación.

Para comprobar qué antigüedad está reconociendo la empresa, el abogado recomienda revisar la parte superior de la nómina, donde suele aparecer reflejada esa fecha. Es ahí donde, según señala, pueden detectarse algunos errores que terminan perjudicando al trabajador.

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Entre los casos más habituales menciona las subrogaciones de empresa. "Podrían hacer que tu antigüedad sea la de la subrogación. Y eso no es así, debería ser la del contrato en la primera empresa", advierte. Lo mismo ocurre, añade, con quienes comenzaron mediante contratos temporales y posteriormente pasaron a ser indefinidos. "Tu antigüedad es la del primer contrato, no cuando te hicieron indefinido", concluye.