Qué hacer si tu vecino tiende la ropa chorreando y te moja la tuya: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Tender la ropa es una de esas rutinas domésticas que parecen no tener importancia hasta que afectan al vecino. En edificios con patios interiores, terrazas en vertical o balcones muy próximos, cualquier descuido puede acabar en el piso de abajo: agua, pinzas, pelusas, arena de playa o incluso restos de productos de limpieza. La convivencia en una comunidad depende muchas veces de pequeños gestos que, repetidos todos los días, pueden terminar provocando un conflicto.

El problema se vuelve especialmente habitual en verano, cuando se tienden toallas, bañadores y ropa de baño que todavía están demasiado mojados. Lo que para un vecino puede ser un gesto rápido después de llegar de la playa o de poner una lavadora, para el de abajo puede significar encontrarse su ropa limpia mojada otra vez, manchas en el toldo, gotas sobre la terraza o humedad en paredes y techos. Y cuando esa situación se repite, no hay por qué asumirla como algo normal.

Goteo molesto

La Ley de Propiedad Horizontal no menciona de forma literal el goteo de ropa tendida ni las toallas chorreando desde un balcón. Sin embargo, sí contiene una herramienta general para actuar frente a conductas que perjudiquen a otros vecinos. El artículo 7.2 establece que al propietario y al ocupante no les está permitido desarrollar en el piso, local o resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Aplicado a este caso, la clave no está en una gota puntual, sino en la repetición y en el daño o molestia que genera. Si un vecino tiende una prenda muy mojada una vez y cae algo de agua, lo razonable es intentar resolverlo hablando. Pero si de forma habitual tiende ropa chorreando y el agua cae sobre prendas limpias, terrazas, patios, toldos o paredes inferiores, la conducta puede considerarse molesta. Incluso puede llegar a ser insalubre o dañosa si provoca malos olores, manchas, humedades o deterioros que después exigen limpieza, reparación o pintura.

Normas comunitarias

Además de la Ley de Propiedad Horizontal, hay que revisar los estatutos y las normas de régimen interior de cada comunidad. El artículo 6 de la LPH permite que los propietarios fijen normas internas para regular los detalles de convivencia y la adecuada utilización de servicios y elementos comunes, siempre dentro de los límites de la ley y los estatutos. Por eso, una comunidad puede establecer reglas sobre tendederos, patios, balcones, horarios o formas de tender para evitar que el agua caiga a pisos inferiores o zonas comunes.

El primer paso, antes de iniciar una reclamación formal, debería ser hablar con el vecino. A veces basta con explicarle que la ropa que tiende cae directamente sobre otra colada o sobre una terraza inferior. Puede que no lo sepa o que no haya reparado en el problema. Si la situación continúa, conviene dejar constancia: hacer fotos, anotar días y horas, guardar mensajes y comunicarlo al presidente o al administrador de fincas. El presidente puede requerir al vecino para que cese esa conducta y, si persiste, la comunidad puede valorar actuaciones más formales. La acción de cesación del artículo 7.2 exige normalmente un requerimiento previo y autorización de la junta si se llega a la vía judicial.

Noticias relacionadas

También es importante distinguir entre una molestia leve y un perjuicio real. Si el goteo ha manchado ropa, ha mojado muebles de terraza, ha dañado un toldo o ha provocado humedades, conviene conservar pruebas y presupuestos de reparación. Si hay varios vecinos afectados, es recomendable ponerlo en común en la junta para acordar una norma clara. Y si los estatutos no dicen nada, la comunidad puede aprobar instrucciones de convivencia para evitar discusiones futuras: escurrir bien la ropa antes de tender, usar tendederos interiores adecuados, no tender prendas chorreando en patios verticales o instalar soluciones que impidan el goteo hacia otras viviendas.