Derecho a la desconexión digital en vacaciones: si te llama tu jefe en agosto, no tienes por qué coger el teléfono

Las vacaciones deberían servir para descansar de verdad. Sin llamadas pendientes, sin mensajes de última hora, sin correos que llegan a deshoras y sin la sensación de que el trabajo puede interrumpir cualquier momento del día. Sin embargo, muchos trabajadores siguen recibiendo comunicaciones de la empresa durante sus días libres, especialmente en agosto, cuando media plantilla está fuera y cualquier incidencia acaba cayendo sobre quien “solo tiene que contestar un momento”.

El problema es que ese “momento” rara vez es tan pequeño como parece. Una llamada del jefe puede convertirse en una tarea urgente, un WhatsApp en una consulta encadenada y un correo en una obligación encubierta. Por eso, el derecho a la desconexión digital se ha convertido en una garantía laboral clave: cuando termina la jornada, y más aún durante las vacaciones, el trabajador tiene derecho a no estar disponible para la empresa.

Desconexión digital

El derecho a la desconexión digital está regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La norma reconoce que trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital para garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Dicho de forma sencilla: si estás de vacaciones, no tienes obligación general de contestar llamadas, correos, WhatsApp, videollamadas o mensajes de trabajo.

En la práctica, esto significa que la empresa no debería contactar contigo durante tus vacaciones para hacer preguntas, darte instrucciones, asignarte tareas o pedirte que resuelvas incidencias. Puede enviar un correo si lo considera oportuno, pero tú tienes derecho a no responder hasta que empiece tu siguiente jornada laboral. Tampoco estás obligado a llevarte el móvil corporativo a la playa, al pueblo o al viaje familiar si no estás trabajando. Y si el contacto se realiza a tu teléfono particular, puedes pedir expresamente que no se use para comunicaciones profesionales fuera de tu horario.

Organización en vacaciones

Este derecho también obliga a las empresas a organizarse. El propio artículo 88 establece que el empleador debe elaborar una política interna, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, para definir cómo se ejerce la desconexión digital y qué acciones de formación o sensibilización se aplican sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas. Esta obligación afecta a todas las empresas, no solo a las grandes ni solo a las que tienen teletrabajo. Si además hay trabajo a distancia, la Ley 10/2021 refuerza este derecho y reconoce expresamente que las personas que teletrabajan tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario.

Sanciones al trabajador

La pregunta que más se repite es si la empresa puede sancionar o despedir a un trabajador por no contestar durante sus vacaciones. Como regla general, no debería poder hacerlo si la comunicación llega fuera de la jornada y no existe una obligación específica de disponibilidad. El trabajador puede impugnar una sanción si se le castiga por ejercer su derecho al descanso. Otra cosa distinta son los puestos con pactos de disponibilidad, guardias localizadas o pluses específicos por estar localizable. En esos casos, habrá que revisar el contrato, el convenio, el horario de guardia y la compensación pactada, porque la disponibilidad tampoco puede convertirse en una barra libre para llamar a cualquier hora y cualquier día.

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Multas a la empresa

El incumplimiento empresarial puede tener consecuencias. Aunque no exista una infracción específica titulada exactamente “vulnerar la desconexión digital”, la transgresión de las normas sobre jornada, descansos, vacaciones y tiempo de trabajo puede encajar como infracción grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Además, la hiperconexión laboral no es solo un problema organizativo: también puede afectar a la prevención de riesgos laborales, al descanso, a la conciliación y a la salud mental. Por eso, si las llamadas, mensajes o correos son reiterados, conviene guardar pruebas, anotar fechas y horas, revisar el protocolo interno y trasladar la situación a recursos humanos, al comité de empresa o a la Inspección de Trabajo si fuera necesario.