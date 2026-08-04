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La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: qué hacer si el aire acondicionado de tu vecino gotea y moja tu terraza

El goteo constante del aparato puede considerarse una actividad molesta o dañosa si afecta a balcones, ropa tendida o provoca humedades

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz / Europa Press

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Patricia Páramo

ALICANTE

En verano, el aire acondicionadopasa a funcionar durante horas en muchas viviendas. Es una solución habitual para soportar las altas temperaturas, especialmente en ciudades donde el calor se acumula en pisos interiores, áticos o fachadas muy expuestas al sol. Pero su uso también puede generar conflictos en una comunidad de vecinos cuando la instalación no está bien resuelta o cuando el agua de condensación acaba cayendo donde no debe.

Uno de los problemas más frecuentes es el goteo constante hacia balcones o terrazas inferiores. Al principio puede parecer una simple molestia: unas gotas que caen de vez en cuando, una prenda mojada o una marca en el suelo. Sin embargo, si el agua cae todos los días sobre la ropa tendida, el toldo, las paredes o el mobiliario exterior, el conflicto deja de ser anecdótico. Y en ese punto la comunidad y el vecino afectado pueden apoyarse en la Ley de Propiedad Horizontal.

Aire acondicionado que gotea

La Ley de Propiedad Horizontal no menciona expresamente el agua del aire acondicionado, pero sí regula las actividades molestas o dañosas dentro de una comunidad. El artículo 7.2 establece que al propietario y al ocupante de un piso o local no les está permitido desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En este supuesto, el goteo permanente del aire acondicionado puede encajar como una actividad molesta si impide usar la terraza con normalidad, moja ropa limpia o genera suciedad y humedades.

Daños

El problema puede agravarse si el agua causa daños. No es lo mismo una gota puntual que una caída continua de condensación durante horas. Si el aparato del vecino moja la colada, mancha paredes, deteriora pintura, genera moho, provoca malos olores o afecta a un toldo, el propietario responsable puede verse obligado a corregir la instalación y asumir los desperfectos. Además, cuando la máquina está colocada en fachada, patio o elemento común, también debe respetar las normas de la comunidad, porque no se puede utilizar una parte común del edificio de cualquier manera ni causar perjuicios al resto.

El primer paso recomendable es hablar directamente con el vecino. Muchas veces el problema se soluciona con una intervención sencilla: recolocar el tubo de evacuación, conducir el agua hacia un desagüe adecuado, instalar una garrafa provisional o corregir una mala inclinación. Lo importante es que el agua de condensación no caiga sobre propiedades ajenas ni sobre zonas comunes. Si el vecino no responde o el goteo continúa, conviene comunicarlo por escrito al presidente o al administrador de la comunidad para que quede constancia del problema.

Si la situación persiste, la comunidad puede enviar un requerimiento formal solicitando el cese del vertido. La propia Ley de Propiedad Horizontal prevé que el presidente pueda requerir a quien realiza una actividad molesta para que la detenga, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales. Si el vecino no corrige el problema, la junta de propietarios puede autorizar una acción de cesación. En ese procedimiento, un juez puede ordenar que se ponga fin al goteo y, si se acreditan daños, también puede reconocerse una indemnización o la obligación de reparar los desperfectos ocasionados.

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Además de la vía comunitaria, puede existir una vía municipal. Muchas ordenanzas locales prohíben verter agua de aparatos de climatización a la vía pública, a patios o sobre propiedades ajenas. Las sanciones dependen de cada ayuntamiento y de la gravedad del caso, pero el afectado puede avisar a la Policía Local o presentar una denuncia si el vertido es visible y continuado. En estos casos, conviene reunir pruebas: fotografías del goteo, vídeos, ropa mojada, manchas en paredes, mensajes enviados al vecino, comunicaciones al administrador y presupuestos de reparación si hay daños.

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