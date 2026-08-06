Este es el síndrome del SAPO y así afecta a tu trabajo sin saberlo: "Te está destruyendo"

El ambiente de trabajo no depende solo del sueldo, del horario o de la carga de tareas. También lo construyen las formas, las respuestas, los silencios, los gestos de poder y la manera en la que se toman las decisiones dentro de una empresa. Un equipo puede tener buenos profesionales y, aun así, funcionar mal si la convivencia está marcada por el miedo, la imposición o la falta de escucha.

Por eso, cada vez se habla más de los perfiles tóxicos en el trabajo. No siempre aparecen de forma evidente ni siempre gritan, insultan o amenazan. A veces se esconden detrás de una actitud de superioridad, de la incapacidad para admitir errores o de una forma de mandar que desgasta poco a poco. En ese contexto ha ganado fuerza un concepto sencillo pero muy gráfico: el síndrome del SAPO.

Síndrome del SAPO

El llamado síndrome del SAPO no es una enfermedad ni un diagnóstico médico, sino un acrónimo utilizado para describir un conjunto de actitudes tóxicas en el puesto de trabajo: soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación.

La “S” de SAPO corresponde a la soberbia. Es la actitud de quien cree que nunca se equivoca, que sus ideas siempre son mejores y que cualquier crítica es un ataque personal. Puede ser un responsable de equipo, pero también un compañero que bloquea el trabajo común porque no acepta aportaciones. La “A” es la arrogancia: un ego desmedido, la incapacidad para pedir perdón y esa sensación constante de estar por encima del resto. Estos perfiles dificultan la colaboración y hacen que los demás dejen de proponer, preguntar o señalar errores por miedo a la reacción.

La “P” es la prepotencia, quizá la parte más visible cuando el perfil ocupa un cargo superior. Es el jefe que recuerda cada día quién manda, que convierte cualquier conversación en una demostración de autoridad y que utiliza la jerarquía para humillar o dejar claro que el otro está “por debajo”. La “O” es la obstinación: la negativa a cambiar aunque haya pruebas de que una decisión no funciona. Son personas que piden las cosas de una manera concreta y no escuchan alternativas, aunque el equipo conozca mejor el problema o tenga una solución más eficaz.

Efectos en el trabajo

El efecto en la plantilla puede ser devastador. Trabajar junto a un “SAPO” puede generar desmotivación, ansiedad, miedo a hablar, pérdida de iniciativa y una sensación constante de desgaste. El problema se agrava cuando esa persona tiene poder real en la empresa, porque entonces sus conductas no solo afectan al clima, sino también a horarios, tareas, evaluaciones, ascensos o continuidad en el puesto. En algunos casos, cuando la presión es reiterada, dirigida y busca aislar, humillar o empujar al trabajador a irse,el conflicto puede dejar de ser una mala relación laboral y acercarse al acoso laboral.

Noticias relacionadas

Ahí es donde conviene ser especialmente prudente. No todo jefe difícil ni todo compañero desagradable comete acoso, pero sí hay señales que no deben normalizarse: órdenes contradictorias, desprecios constantes, aislamiento, cambios injustificados de funciones, gritos, amenazas, críticas públicas, retirada de tareas o presión para que la persona abandone voluntariamente. Por eso, el consejo básico de los expertos es poner límites y guardar constancia de todo: correos, mensajes, cambios de instrucciones, testigos, partes médicos si los hay y comunicaciones internas.