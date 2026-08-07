Hacer más horas extra en verano porque tus compañeros están de vacaciones: esto es lo que debes saber

El verano cambia el ritmo de muchas empresas. Mientras una parte de la plantilla se va de vacaciones, el trabajo no siempre baja al mismo nivel: siguen entrando correos, llamadas, pedidos, clientes, incidencias o turnos que cubrir. En algunos sectores, agosto es incluso uno de los meses con más actividad, justo cuando hay menos personal disponible para atenderla.

En ese contexto, es habitual que la empresa pida a quienes se quedan que “echen una mano” haciendo más horas.A veces se presenta como algo excepcional, otras como una cuestión de compañerismo y, en algunos casos, como una obligación no escrita: si tus compañeros están de vacaciones, tú tienes que quedarte más tiempo. Pero la falta de personal por vacaciones no elimina los derechos laborales ni convierte cualquier prolongación de jornada en algo gratis o ilimitado.

Horas extra en verano

Si trabajas más allá de tu jornada ordinaria, esas horas pueden ser horas extraordinarias. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores define las horas extra como aquellas que se realizan sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Además, la norma establece que deben compensarse según lo previsto en convenio colectivo o contrato: con dinero o con descanso equivalente, pero nunca por debajo del valor de la hora ordinaria si se pagan. Si no hay pacto, se entiende que deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

La empresa no puede tratar esas horas como un favor informal. Aunque se hagan por una necesidad real de organización en verano, deben quedar registradas. El Estatuto también obliga a llevar un registro diario de la jornada y a totalizarlo en el periodo fijado para el pago, entregando copia del resumen al trabajador junto con el recibo correspondiente cuando se han realizado horas extraordinarias. Ese registro es clave porque, sin él, muchas prolongaciones de jornada acaban desapareciendo de la nómina y se convierten en tiempo regalado.

¿Cuántas horas extra se pueden hacer?

Otro punto importante es el límite. Con carácter general, no se pueden hacer más de 80 horas extraordinarias al año,salvo las realizadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Además, las horas compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes no computan a efectos de ese máximo anual. Esto significa que cubrir vacaciones de compañeros puede justificar una organización temporal del trabajo, pero no una sobrecarga permanente ni una barra libre de horas fuera de la jornada. El descanso diario, el descanso semanal y los límites de jornada siguen aplicándose.

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Voluntarias

También conviene recordar que las horas extra son voluntarias, salvo que se hayan pactado en convenio colectivo o contrato individual, o salvo supuestos excepcionales de fuerza mayor. Por tanto, que falte personal en agosto no significa automáticamente que la empresa pueda imponerlas a cualquier trabajador. Si el convenio del sector regula bolsas de horas, guardias, turnos especiales, distribución irregular de la jornada o compensaciones concretas, habrá que mirar esa norma. Y si la empresa necesita cubrir vacaciones, lo razonable es planificar calendarios, contratar refuerzos o redistribuir tareas dentro de los márgenes legales, no cargar indefinidamente sobre quienes se quedan.