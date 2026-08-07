Trabajos de verano: estos son tus derechos aunque solo tengas un contrato de 3 meses

Los trabajos de verano son la puerta de entrada al mercado laboral para muchos jóvenes y una fuente de ingresos clave para miles de personas durante los meses de más actividad. Hostelería, comercio, turismo, hoteles, socorrismo, logística, festivales, campings o refuerzos en tiendas multiplican las contrataciones temporales para cubrir vacaciones,picos de demanda o campañas concretas.

Precisamente por ser contratos cortos, muchas personas creen que tienen menos derechos o que deben aceptar condiciones peores “porque solo son tres meses”. Es una idea peligrosa. Que un contrato dure poco no significa que el trabajador quede desprotegido. La empresa puede contratar temporalmente cuando exista causa legal, pero no puede usar la temporalidad como excusa para pagar por debajo de convenio, no registrar la jornada, negar descansos o dejar sin vacaciones.

Contratos de verano

A partir de ahí, la regla básica está en el Estatuto de los Trabajadores: las personas con contratos temporales y de duración determinada tienen los mismos derechos que las personas con contratos indefinidos, sin perjuicio de las particularidades propias de cada modalidad en materia de extinción o de las reglas específicas de los contratos formativos. La norma también establece que, cuando un derecho dependa de la antigüedad, esta debe computarse con los mismos criterios para todos los trabajadores, sea cual sea su modalidad contractual.

Eso significa que un trabajador contratado para tres meses tiene derecho al salario que marque el convenio colectivo aplicable, nunca por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo legal. También tiene derecho a recibir su nómina, estar dado de alta en la Seguridad Social, conocer su jornada, cobrar los complementos que correspondan y disfrutar de las condiciones pactadas para su puesto. Si hace las mismas funciones que otros empleados de la empresa, no se le puede tratar como trabajador de segunda solo porque su contrato termine al final del verano.

Jornada laboral

La jornada es otro punto clave. El contrato debe respetar los límites legales y convencionales, los descansos diarios y semanales, y el registro horario. El Estatuto regula las horas extraordinarias como las realizadas por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria y fija, con carácter general, un máximo anual que debe reducirse proporcionalmente si el contrato o la jornada son inferiores a la jornada general de la empresa. Además, esas horas deben pagarse o compensarse con descanso según convenio o contrato, y la empresa debe registrarlas. En la práctica, esto impide normalizar frases como “en verano hay que quedarse un rato más” si luego esas horas no aparecen en ningún sitio.

Vacaciones

También hay derecho a vacaciones aunque el contrato dure solo tres meses. El Estatuto reconoce vacaciones anuales retribuidas y establece que su duración no puede ser inferior a 30 días naturales al año, salvo que el convenio mejore esa cifra. Si el contrato es de tres meses, se genera la parte proporcional. Por ejemplo, si el convenio no mejora el mínimo legal, en tres meses se devengan aproximadamente 7,5 días naturales de vacaciones. La empresa puede permitir disfrutarlos durante la relación laboral o, si el contrato termina y no se han disfrutado, debe pagarlos en el finiquito junto con las cantidades pendientes.

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Finiquito

El finiquito es precisamente otro documento que conviene revisar con calma. Al acabar un contrato temporal deben abonarse los días trabajados pendientes, la parte proporcional de pagas extra si no están prorrateadas, las vacaciones generadas y no disfrutadas, y cualquier plus o cantidad pendiente. Además, en muchos contratos temporales corresponde una indemnización por fin de contrato de 12 días de salario por año trabajado, salvo modalidades excluidas o reglas específicas. Firmar el finiquito no debería hacerse deprisa ni bajo presión: si hay dudas, puede añadirse “no conforme” antes de firmar para dejar abierta la posibilidad de reclamar.