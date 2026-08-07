Qué hacer si tus vecinos llegan de la playa y dejan el ascensor lleno de arena: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

El verano en las comunidades de vecinos cercanas a la costa trae escenas muy reconocibles. Familias que vuelven de la playa con sombrillas, sillas, neveras, toallas mojadas, chanclas llenas de arena y niños cansados después de todo el día al sol. En principio, nada de eso debería generar un conflicto, porque forma parte de la vida normal en un edificio situado en una zona turística o de segunda residencia.

El problema aparece cuando esa rutina se repite sin cuidado y afecta al resto de vecinos. Un ascensor lleno de arena, agua, restos de crema, marcas de barro o charcos puede convertirse en una molestia diaria. No solo por la suciedad, sino también porque puede hacer resbalar, deteriorar el suelo, atascar guías o puertas y obligar a la comunidad a asumir más limpieza de la necesaria. Y ahí entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal.

Ascensor

La Ley de Propiedad Horizontal no menciona expresamente la arena de la playa ni regula cómo debe entrar un vecino al edificio después de bañarse. Sin embargo, sí permite a la comunidad organizar la convivencia y el uso correcto de los elementos comunes. El artículo 6 establece que los propietarios pueden fijar normas de régimen interior para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, siempre dentro de los límites de la ley y los estatutos.

Aplicado a este caso, el ascensor es un elemento común y todos los vecinos tienen derecho a utilizarlo en condiciones razonables de limpieza y seguridad. Por eso, la comunidad puede aprobar normas internas para evitar que se suba con los pies llenos de arena, con objetos que goteen, con bolsas abiertas que derramen suciedad o sin limpiar mínimamente los restos de playa antes de entrar. No se trata de prohibir ir a la playa ni de impedir usar el ascensor, sino de exigir un uso respetuoso de un servicio común que pagan todos.

Suciedad

Además, si la conducta es reiterada y genera molestias importantes, puede entrar en juego el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este precepto prohíbe a propietarios y ocupantes desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Un ascensor lleno de arena una vez puede ser un descuido; un ascensor sucio todos los días por el mismo vecino, pese a los avisos, puede convertirse en una actividad molesta y perjudicial para la comunidad.

Qué hacer

El primer paso debe ser siempre la vía sencilla: hablar con el vecino o avisar al presidente o al administrador. Muchas veces basta con recordar que, antes de entrar, conviene sacudir toallas y chanclas fuera, cerrar bolsas, evitar subir mojado o usar alfombrillas si la comunidad las coloca en temporada de playa. Si el problema continúa, lo recomendable es dejar constancia por escrito, aportar fotos con fecha, anotar cuándo sucede y pedir que se incluya el asunto en la junta de propietarios para aprobar una norma clara de uso del ascensor en verano.

Noticias relacionadas

Si la situación no se corrige, el presidente puede requerir formalmente al vecino para que cese esa conducta. La acción de cesación del artículo 7.2 de la LPH exige normalmente un requerimiento previo y, si se llega a la vía judicial, acuerdo de la junta de propietarios. Antes de llegar a ese extremo, la comunidad también puede valorar medidas prácticas: reforzar la limpieza en temporada alta, colocar carteles informativos, instalar una alfombrilla en el portal, habilitar una zona para sacudir arena o recordar en el tablón las normas de convivencia aprobadas.