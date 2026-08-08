Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

No todos los trabajadores que deciden abandonar una empresa tienen por qué hacerlo mediante una baja voluntaria. Existen determinadas situaciones en las que los incumplimientos de la compañía pueden dar al empleado la posibilidad de poner fin a su relación laboral y, además, acceder a una indemnización y a la prestación por desempleo. Es lo que explica Miguel Benito, abogado laboralista conocido en redes sociales como Empleado Informado, en uno de sus últimos vídeos.

"Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización", asegura el abogado. Se trata de una posibilidad que, según señala, cada vez conocen más trabajadores, aunque todavía existe bastante desconocimiento sobre cuándo puede aplicarse. La clave está en la gravedad del incumplimiento por parte de la empresa. No cualquier problema en el trabajo permite al empleado recurrir a esta vía. "Si tu empresa incumple, y aquí está la clave, de manera grave sus obligaciones laborales, tienes derecho a despedirte", explica Benito.

¿En qué situaciones podría darse? El laboralista pone varios ejemplos. Uno de los más evidentes sería el impago del salario durante varios meses, aunque también contempla aquellos casos en los que la empresa abona las nóminas de manera reiterada fuera de plazo. "Que no te pague durante unos meses, que te pague con retrasos" son, según expone, algunas de las situaciones que pueden tener consecuencias para la compañía.

La cotización a la Seguridad Social es otro de los aspectos que señala el abogado. En este sentido, advierte de que también puede existir un incumplimiento relevante cuando la empresa no cotiza correctamente por el trabajador. "Que no estés cotizando la Seguridad Social o que lo hagas de manera parcial mientras trabajas a jornada completa", apunta.

Pero la lista no termina ahí. Benito también hace referencia a situaciones relacionadas con las funciones que desempeña el empleado. Una sobrecarga de trabajo o de responsabilidades respecto a otros trabajadores puede ser relevante si consigue acreditarse. En palabras del abogado, también podría darse cuando el trabajador pueda "demostrar una sobrecarga de funciones en comparación con otros compañeros de la empresa o del sector".

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El acoso laboral aparece igualmente entre los supuestos que menciona el creador de contenido. Lo mismo ocurre con el incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, otro de los ámbitos que, según explica, puede tener consecuencias cuando la situación reviste la suficiente gravedad. Por último, Benito menciona los cambios sustanciales en las condiciones que se pactaron inicialmente. "También si te cambian las condiciones básicas iniciales", señala, aunque introduce una diferencia importante: "en este último caso la indemnización sería menor".