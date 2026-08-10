Qué pasa si te pones enfermo mientras estás de vacaciones: ¿Pierdes esos días libres?

Las vacaciones están pensadas para descansar, desconectar del trabajo y recuperar energía. No son un simple periodo sin acudir a la empresa, sino un derecho laboral retribuido que cumple una finalidad concreta: permitir que la persona trabajadora disfrute de tiempo libre en condiciones reales. Por eso, cuando una enfermedad aparece justo antes o durante esos días, surge una de las dudas más habituales del verano.

La pregunta es sencilla: si te pones malo mientras estás de vacaciones y te dan la baja, ¿pierdes esos días? La respuesta general es no, siempre que exista una incapacidad temporal reconocida oficialmente. Estar enfermo no equivale a descansar, y la ley diferencia entre vacaciones y baja médica. Pero para poder recuperar esos días no basta con encontrarse mal: hay que acudir al médico, obtener la baja si corresponde y comunicar correctamente la situación a la empresa.

Baja médica y vacaciones

El punto clave está en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores. La norma establece que, cuando el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal que impide disfrutarlas total o parcialmente durante el año natural al que corresponden, el trabajador podrá disfrutarlas una vez finalice la incapacidad, siempre que no hayan pasado más de 18 meses desde el final del año en que se generaron. También recoge una protección específica cuando las vacaciones coinciden con embarazo, parto, lactancia natural o permisos vinculados al nacimiento y cuidado del menor.

Esto significa que si una persona ya estaba de baja antes de empezar sus vacaciones, esos días no se consumen mientras continúe la incapacidad temporal. Por ejemplo, si tenía vacaciones aprobadas del 20 al 30 de agosto, pero el médico le da la baja el día 18, no empieza a disfrutar vacaciones el día 20. Esas vacaciones quedan pendientes y deberán fijarse para otro momento cuando reciba el alta. La empresa no puede tratar la baja como si fuera descanso efectivo, porque la finalidad de una y otra situación es distinta.

También puede ocurrir que la enfermedad aparezca durante las vacaciones. En ese caso, los días previos a la baja sí se habrán disfrutado como vacaciones, pero los días cubiertos por el parte de incapacidad temporal pueden recuperarse más adelante. La clave está en que exista un parte médico oficial. No basta con decir que se tuvo fiebre, que se pasó mal o que no se pudo disfrutar del viaje. Desde que se emite la baja, el periodo vacacional queda interrumpido respecto a los días afectados, y el trabajador podrá pedir su disfrute posterior cuando termine la incapacidad.

¿Cuánto cobrarás?

Durante esa baja, además, la persona no cobra “vacaciones”, sino la prestación económica correspondiente por incapacidad temporal. La cuantía dependerá de la causa de la baja y de lo que pueda mejorar el convenio colectivo. En enfermedad común o accidente no laboral, la prestación suele ser del 60% de la base reguladora desde el día 4 al 20 y del 75% desde el día 21; en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la cobertura parte habitualmente del 75% desde el día siguiente al de la baja. La empresa mantiene su papel en el pago delegado cuando corresponda, pero la situación jurídica ya no es la de vacaciones, sino la de incapacidad temporal.

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En cuanto a los trámites, desde el 1 de abril de 2023 la persona trabajadora ya no tiene que entregar a la empresa la copia del parte médico de baja, confirmación o alta destinada al empleador, porque la comunicación se realiza por vía telemática entre los servicios públicos de salud, mutuas, INSS y empresa. Por prudencia, lo recomendable es avisar a la empresa cuanto antes de que se ha iniciado una baja durante las vacaciones, para que pueda corregir el calendario y quede constancia de la situación.