Cuándo se cobran las pensiones en agosto: estas son las fechas previstas por los bancos

Agosto es uno de los meses en los que más se mira la cuenta bancaria. Las vacaciones, los desplazamientos, las comidas familiares, el aumento del consumo eléctrico por el calor o los gastos propios del verano hacen que muchos hogares necesiten saber con precisión cuándo llegará la pensión. Para millones de jubilados y pensionistas, conocer la fecha de ingreso ayuda a organizar pagos, recibos y compras antes de que termine el mes.

La duda se repite cada año porque no todos los pensionistas cobran exactamente el mismo día. La Seguridad Social tiene un calendario oficial de abono, pero los bancos suelen adelantar el ingreso como parte de su política comercial. Por eso, aunque la nómina corresponda al mes de agosto, la fecha en la que aparece el dinero en la cuenta puede variar según la entidad financiera.

Mes vencido

La regla oficial es clara: una vez realizado el primer pago de la pensión, los importes mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Así lo recoge la Seguridad Social en su apartado de gestión y pago de pensiones. En la práctica, esto significa que la pensión correspondiente a agosto se abonaría oficialmente a comienzos de septiembre, porque las pensiones se pagan a mes vencido.

Sin embargo, la mayoría de entidades financieras adelantan ese ingreso y permiten a sus clientes disponer del dinero durante los últimos días de agosto. Este adelanto no es una obligación impuesta por la Seguridad Social, sino una decisión de cada banco.

25 de agosto

En agosto de 2026, el día 25 cae en martes, por lo que no se esperan grandes alteraciones por fin de semana o festivo en el calendario habitual. Las fechas previstas se concentran entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto. Unicaja y Bankinter suelen situarse entre las primeras entidades en adelantar el pago, con previsión para el viernes 21. CaixaBank, que informa en su web de que adelanta la pensión el día 24 de cada mes, situaría el ingreso el lunes 24. Santander también anuncia en su información de producto sénior que adelanta el pago de la pensión al día 25 de cada mes, aunque algunas previsiones bancarias lo sitúan habitualmente entre el 24 y el 25 según calendario.

Bancos

De forma orientativa, el calendario previsto para agosto de 2026 queda así: Bankinter y Unicaja, viernes 21 de agosto; CaixaBank y Santander, lunes 24 de agosto o entorno inmediato; BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja, Kutxabank, Caja Rural y otras entidades, normalmente el martes 25 de agosto o en los últimos días hábiles del mes. Estas fechas pueden variar ligeramente por decisiones operativas de cada banco, por el tipo de cuenta o por la política concreta de adelanto. Por eso, si el ingreso no aparece el mismo día que a otros pensionistas, no tiene por qué significar que exista una incidencia.

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También conviene recordar que agosto no incluye paga extraordinaria para la mayoría de pensionistas. Las pensiones abonadas en 14 pagas tienen dos extras: una en junio y otra en noviembre. En agosto se cobra, con carácter general, la mensualidad ordinaria. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional suelen estar distribuidas en 12 mensualidades, con las pagas extraordinarias prorrateadas, por lo que tampoco reciben una extra separada en este mes.