Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de esto"

Cambiar de trabajo no siempre implica tener que marcharse con una baja voluntaria y renunciar a una indemnización o al derecho a cobrar el paro. Existen determinadas modificaciones de las condiciones laborales que pueden abrir otra vía al trabajador, aunque es necesario conocer bien los requisitos y actuar dentro de los plazos correspondientes. Sobre esta cuestión habla Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, en uno de sus últimos vídeos.

"Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de lo que te voy a decir", comienza explicando el abogado, que sitúa el foco en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Según Lorente, determinados cambios pueden permitir al empleado poner fin a su relación laboral con una indemnización de 20 días por año trabajado y mantener el derecho a la prestación por desempleo. "Estás ante una oportunidad maravillosa para irte con 20 días por año trabajado y con derecho a paro", asegura.

Entre los ejemplos que plantea se encuentra una modificación del salario. El abogado pone el caso de un trabajador al que, de un día para otro, le retiran las comisiones que venía percibiendo. También menciona los cambios de horario como otro supuesto que puede resultar relevante: "Si llevas toda la mañana trabajando de mañanas y de un día para otro te pasan a las tardes".

Las funciones también pueden entrar en juego. Si la empresa asigna al trabajador tareas que suponen una modificación relevante respecto a las que venía desempeñando, podría encontrarse ante otra de las situaciones que explica Lorente. "Si te dan otras funciones que no tienen nada que ver con tu puesto de trabajo, debes de saber que te puedes ir con la indemnización y con derecho a paro", afirma. Ahora bien, el abogado insiste en que no basta con decidir unilateralmente que uno quiere abandonar la empresa. La comunicación del cambio por parte de la compañía es un momento especialmente importante y el trabajador debe reaccionar con rapidez.

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"Pero ojo, tienes que darte prisa", advierte Lorente. Su recomendación es buscar asesoramiento en cuanto la empresa comunique la modificación y dejar constancia de la voluntad del trabajador de poner fin a la relación laboral. "Nada más que la empresa te comunique el cambio, asesórate y deja claro a la empresa lo que quieres, que es marchar", explica. De esta forma, el trabajador puede conocer si su situación encaja realmente en los supuestos previstos y qué pasos debe seguir para ejercer sus derechos. El abogado termina su vídeo con un mensaje dirigido a quienes estén pensando en abandonar su puesto: "Si quieres marcharte de la empresa... pero con derecho a paro y los bolsillos llenos, aprovecha esta situación".