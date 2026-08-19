Qué hacer si el aire acondicionado de tu vecino gotea y te moja la ropa tendida: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

En verano, el aire acondicionado pasa de ser un lujo a convertirse en una necesidad en muchas viviendas. Las altas temperaturas, las noches tropicales y los pisos que acumulan calor durante todo el día hacen que muchos vecinos mantengan los aparatos encendidos durante horas. El problema es que, cuando la instalación no está bien resuelta, el alivio de una casa puede convertirse en una molestia para otra.

Una de las situaciones más habituales en las comunidades de propietarios es el goteo del aire acondicionado. Una máquina mal colocada, un tubo de desagüe suelto o una salida de condensación mal dirigida pueden acabar mojando la terraza del vecino de abajo, la ropa tendida, el toldo, una fachada o incluso una zona común. Al principio puede parecer una gotera sin importancia, pero si se repite cada día, la convivencia se resiente.

Aire acondicionado que gotea

La Ley de Propiedad Horizontal no dedica un artículo específico al aire acondicionado, pero sí contiene varias reglas que sirven para este tipo de conflictos. El artículo 9 establece que cada propietario debe respetar las instalaciones generales y elementos comunes, hacer un uso adecuado de ellos y evitar daños o desperfectos. También obliga a mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, de manera que no perjudiquen a la comunidad ni a otros propietarios, y a resarcir los daños ocasionados por su descuido o por las personas de las que responda.

Responsabilidad del propietario

Esto significa que un vecino no puede desentenderse si su aparato gotea sobre otra vivienda. Si el agua cae de forma puntual por una avería aislada, lo razonable es avisar, repararlo y evitar que vuelva a ocurrir. Pero si el goteo es constante, moja una terraza, mancha una pared, estropea plantas, afecta a un toldo o impide utilizar con normalidad un espacio privado, ya no hablamos solo de una incomodidad: puede existir un perjuicio que debe corregirse. La instalación del aire acondicionado debe hacerse de forma que el agua de condensación se canalice correctamente y no acabe descargando sobre la propiedad ajena.

Aire acondicionado que gotea. / PIXABAY

Además, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar frente a actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Un goteo continuado no es lo mismo que una fiesta ruidosa o una actividad peligrosa, pero puede entrar en el terreno de las molestias o de los daños si se mantiene en el tiempo y afecta a otro propietario. En esos casos, el presidente de la comunidad puede requerir al vecino para que cese la conducta y repare la instalación.

Hablar con el vecino

El primer paso, aun así, debería ser el más sencillo: hablar con el vecino. Muchas veces el propietario ni siquiera sabe que su aparato está mojando la terraza de abajo. Conviene explicarlo con calma, señalar de dónde cae el agua y pedir que revise el tubo de desagüe. Si no hay respuesta o el problema continúa, lo recomendable es reunir pruebas: fotos, vídeos, fechas, horas, manchas, daños en ropa o toldos y cualquier comunicación enviada. Después, se puede trasladar el asunto al presidente o al administrador de la finca para que conste formalmente y se haga un requerimiento por escrito.

La comunidad también puede intervenir si el aparato está colocado en fachada, patio interior u otro elemento común sin autorización o incumpliendo normas internas. El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios fijen normas de régimen interior para regular la convivencia y la adecuada utilización de servicios y cosas comunes

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Si el vecino se niega a solucionar el problema, la comunidad puede aprobar medidas en junta, exigir la reparación, reclamar daños si los hay e incluso acudir a la vía judicial en casos persistentes. Para ello es importante distinguir entre una pequeña incidencia puntual y una conducta repetida. No es lo mismo una avería de un día que un aparato que durante todo el verano deja caer agua sobre otra terraza. Si el goteo causa desperfectos, el afectado puede reclamar su reparación o compensación, especialmente si puede demostrar el origen del agua y el daño producido.