Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa de un importante cambio de la Seguridad Social: "Se te dará por notificado"

A partir del 1 de septiembre de 2026, muchos trabajadores tendrán que estar más pendientes de las comunicaciones de la Seguridad Social. Las notificaciones relacionadas con determinadas prestaciones, como las bajas médicas o la incapacidad permanente, pasarán a realizarse por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) en lugar de mediante carta.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha explicado las consecuencias prácticas de este cambio y advierte de un detalle importante: la notificación puede producir efectos aunque la persona no haya abierto todavía el aviso.

Adiós a la carta: las comunicaciones llegarán al buzón electrónico

El cambio llega tras la publicación de la Orden ISM/541/2026, que modifica la regulación de las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Seguridad Social y entra en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Según explica De la Calzada, las comunicaciones relacionadas con situaciones como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o las lesiones permanentes no incapacitantes pasarán a gestionarse mediante el buzón electrónico de la Seguridad Social.

“A partir de esa fecha todo se va a notificar por la sede electrónica, a través del buzón de la sede electrónica de la Seguridad Social”, explica el abogado.

Lucía Feijoo Viera

La notificación cuenta aunque no la abras

Una de las claves del nuevo sistema está en que el plazo no dependerá de que el ciudadano lea la comunicación. El abogado explica que, una vez que la resolución esté disponible en el buzón electrónico, empezará a contar el plazo correspondiente aunque el usuario no haya accedido al contenido.

“En cuanto la resolución esté lista te la van a dejar en tu buzón para que tú la puedas abrir, y la abras o no, sí o sí se te dará por notificado”, señala.

La normativa establece que, si la notificación permanece disponible durante 10 días naturales sin ser abierta, se entenderá realizada y los plazos administrativos seguirán avanzando.

Solo recibirás un aviso por SMS o correo electrónico

El nuevo sistema no significa que la Seguridad Social vaya a enviar el contenido de la notificación por mensaje o email. Esos canales servirán únicamente como aviso de que existe una comunicación pendiente.

“Te van a avisar de que hay algo pendiente, pero ojo, esto solo lo van a hacer vía SMS o un email indicando que tienes una notificación en el buzón y que debes abrirla”, explica De la Calzada.

Por eso, no revisar el buzón electrónico puede suponer perder la oportunidad de reaccionar a tiempo ante una resolución.

Especial atención si estás de baja médica

Uno de los colectivos más afectados será el de las personas en situación de incapacidad temporal, ya que pueden recibir comunicaciones relacionadas con su baja o con un alta médica. El abogado recomienda revisar con frecuencia la sede electrónica si se está en esta situación. “Si estás de baja médica, revisa el buzón cada pocos días”, aconseja.

También recuerda que, si se recibe un alta médica con la que el trabajador no está conforme, los plazos para reclamar pueden ser muy reducidos. “Si te dan un alta médica que no ves clara, rápidamente impúgnala, tienes normalmente 4 días”, explica.

PI STUDIO

Qué recomienda hacer para evitar problemas

Ignacio de la Calzada da varios consejos para adaptarse al nuevo sistema:

Revisar que los datos personales estén actualizados en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Comprobar que el teléfono y el correo electrónico son correctos para recibir avisos.

Entrar periódicamente al buzón electrónico si se está de baja o se tramita una prestación.

Actuar rápido si llega una resolución con la que no se está de acuerdo.

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El abogado insiste en que el cambio no es solo una sustitución del papel por una pantalla. “Esto no es simplemente un cambio de notificaciones de papel a electrónica, el que tiene la responsabilidad ahora eres tú”, concluye.