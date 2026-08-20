Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tormenta en VillenaFiscalía de Odio Caso San JuanArcadi EspañaBarcala silencioCalle más caraEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Notificaciones

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa de un importante cambio de la Seguridad Social: "Se te dará por notificado"

El nuevo sistema entra en vigor en septiembre y afectará a trabajadores de baja médica y personas con prestaciones

La Seguridad Social cambia sus notificaciones desde septiembre: el aviso de un abogado a quienes estén de baja

La Seguridad Social cambia sus notificaciones desde septiembre: el aviso de un abogado a quienes estén de baja

La brecha digital en España: 3 de cada 10 personas no tienen competencias tecnológicas básicas / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
C. Suena

C. Suena

Alicante

A partir del 1 de septiembre de 2026, muchos trabajadores tendrán que estar más pendientes de las comunicaciones de la Seguridad Social. Las notificaciones relacionadas con determinadas prestaciones, como las bajas médicas o la incapacidad permanente, pasarán a realizarse por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) en lugar de mediante carta.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha explicado las consecuencias prácticas de este cambio y advierte de un detalle importante: la notificación puede producir efectos aunque la persona no haya abierto todavía el aviso.

Adiós a la carta: las comunicaciones llegarán al buzón electrónico

El cambio llega tras la publicación de la Orden ISM/541/2026, que modifica la regulación de las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Seguridad Social y entra en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Según explica De la Calzada, las comunicaciones relacionadas con situaciones como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o las lesiones permanentes no incapacitantes pasarán a gestionarse mediante el buzón electrónico de la Seguridad Social.

“A partir de esa fecha todo se va a notificar por la sede electrónica, a través del buzón de la sede electrónica de la Seguridad Social”, explica el abogado.

La Seguridad Social fija la pensión contributiva máxima: ¿cuánto se puede cobrar?

La Seguridad Social fija la pensión contributiva máxima: ¿cuánto se puede cobrar?

Lucía Feijoo Viera

La notificación cuenta aunque no la abras

Una de las claves del nuevo sistema está en que el plazo no dependerá de que el ciudadano lea la comunicación. El abogado explica que, una vez que la resolución esté disponible en el buzón electrónico, empezará a contar el plazo correspondiente aunque el usuario no haya accedido al contenido.

“En cuanto la resolución esté lista te la van a dejar en tu buzón para que tú la puedas abrir, y la abras o no, sí o sí se te dará por notificado”, señala.

La normativa establece que, si la notificación permanece disponible durante 10 días naturales sin ser abierta, se entenderá realizada y los plazos administrativos seguirán avanzando.

Solo recibirás un aviso por SMS o correo electrónico

El nuevo sistema no significa que la Seguridad Social vaya a enviar el contenido de la notificación por mensaje o email. Esos canales servirán únicamente como aviso de que existe una comunicación pendiente.

“Te van a avisar de que hay algo pendiente, pero ojo, esto solo lo van a hacer vía SMS o un email indicando que tienes una notificación en el buzón y que debes abrirla”, explica De la Calzada.

Por eso, no revisar el buzón electrónico puede suponer perder la oportunidad de reaccionar a tiempo ante una resolución.

Especial atención si estás de baja médica

Uno de los colectivos más afectados será el de las personas en situación de incapacidad temporal, ya que pueden recibir comunicaciones relacionadas con su baja o con un alta médica. El abogado recomienda revisar con frecuencia la sede electrónica si se está en esta situación. “Si estás de baja médica, revisa el buzón cada pocos días”, aconseja.

También recuerda que, si se recibe un alta médica con la que el trabajador no está conforme, los plazos para reclamar pueden ser muy reducidos. “Si te dan un alta médica que no ves clara, rápidamente impúgnala, tienes normalmente 4 días”, explica.

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

PI STUDIO

Qué recomienda hacer para evitar problemas

Ignacio de la Calzada da varios consejos para adaptarse al nuevo sistema:

  • Revisar que los datos personales estén actualizados en la sede electrónica de la Seguridad Social.
  • Comprobar que el teléfono y el correo electrónico son correctos para recibir avisos.
  • Entrar periódicamente al buzón electrónico si se está de baja o se tramita una prestación.
  • Actuar rápido si llega una resolución con la que no se está de acuerdo.

Noticias relacionadas

El abogado insiste en que el cambio no es solo una sustitución del papel por una pantalla. “Esto no es simplemente un cambio de notificaciones de papel a electrónica, el que tiene la responsabilidad ahora eres tú”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
  2. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
  3. Las segundas residencias tiran del boom turístico alicantino
  4. Saturación en los talleres de Alicante: la falta de mecánicos genera esperas de hasta tres meses para reparar vehículos
  5. Nuria Montes (Hosbec): 'Nos preocupa que los turistas españoles vean los hoteles como algo inaccesible
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de esto
  7. Aena encarga el proyecto para ampliar el aeropuerto de Alicante-Elche por 15,6 millones de euros
  8. La caída de la compraventa de viviendas en Alicante ya pasa factura a la Generalitat

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa de un importante cambio de la Seguridad Social: "Se te dará por notificado"

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa de un importante cambio de la Seguridad Social: "Se te dará por notificado"

Si solo trabajas en verano, ¿tienes derecho a vacaciones cuando termines? Esto dice la ley

Si solo trabajas en verano, ¿tienes derecho a vacaciones cuando termines? Esto dice la ley

¿Te pueden despedir en agosto mientras estás de vacaciones? Esto es lo que dice la ley

¿Te pueden despedir en agosto mientras estás de vacaciones? Esto es lo que dice la ley

Qué hacer si el aire acondicionado de tu vecino gotea y te moja la ropa tendida: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Qué hacer si el aire acondicionado de tu vecino gotea y te moja la ropa tendida: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de esto"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de esto"

¿Puedo irme de vacaciones si estoy cobrando el paro? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo irme de vacaciones si estoy cobrando el paro? Esto es lo que dice la ley

La Seguridad Social lo confirma: solo faltan dos semana para el cambio en las pensiones que afectará a muchos jubilados

La Seguridad Social lo confirma: solo faltan dos semana para el cambio en las pensiones que afectará a muchos jubilados
Tracking Pixel Contents