El abogado laboralista Juanma Lorente desata la polémica: “Es totalmente legal que te quedes 15 minutos más en tu trabajo sin que sean horas extra”

“Lo siento”, así reza una de las publicaciones que más polémica ha suscitado en la cuenta de Tiktok del abogado laboralista Juanma Lorente. Este letrado, que cuenta con más de 600.000 seguidores de Instagram, aborda una duda que se ha encontrado muchas veces en su despacho y que lleva a equívoco entre los trabajadores. Es la relativa al tiempo de descanso y las horas extra.

“Es totalmente legal que te quedes 15, 20 minutos y hasta media hora más en tu trabajo sin que sean horas extra”. Así empieza este vídeo que ya tiene más de 343.000 reproducciones y que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Pero como todo, tiene matices y no es aplicable a todos los trabajadores. En primer lugar, hay que explicar que se refiere a aquellos trabajadores que tengan una jornada continua y que, por tanto, tienen una pausa estipulada. Esto se recoge en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 34.4 donde indica que “siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo”.

Tiempo de trabajo efectivo o no

Aquí es donde Lorente incide en que hay un detalle importante: si en tu convenio colectivo viene estipulado que el descanso no es tiempo de trabajo efectivo. Es decir, tienes que comprobar si estos minutos te están computando para tu jornada o no.

Así pues, si el convenio colectivo se establece que ese periodo NO es tiempo de trabajo efectivo, “tu puedes salir a descansar durante tu jornada, pero ese tiempo lo tienes que recuperar y es posible que te creas que estás haciendo son horas extras pero lo único que estás haciendo es recuperar ese tiempo de descanso obligatorio durante la jornada”.

“Eso sí, si en tu trabajo pone que son horas de trabajo efectivo no tendrás que recuperarlas y si te hacen recuperarlas sí estás echando horas extra”, remata Lorente.