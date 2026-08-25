Una abogada de familia señala un motivo de divorcio habitual: “Provoca más rupturas que una infidelidad”

Un tema incómodo del que muchas parejas deciden no hablar y que provoca, según una abogada experta en familias, "más divorcios que las infidelidades". Y es que cuando se piensa en las causas de una separación, es habitual asociarlas a problemas sentimentales o a la aparición de terceras personas. Sin embargo, la abogada experta en herencias y familia Laura Lobo pone el foco en un asunto que, según explica, tiene un peso importante en muchas rupturas: el dinero y la organización económica del matrimonio.

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio. / Cedida

Lo económico es fundamental

"El aspecto económico es fundamental en un matrimonio y provoca muchas más rupturas de lo que nos pensamos", sostiene la abogada. Lobo señala que muchas parejas evitan hablar abiertamente de dinero porque consideran que es un tema incómodo o porque asumen que, si ambos trabajan y tienen sus propios ingresos, "podrán organizarse sobre la marcha".

Pero lo cierto es que las decisiones económicas influyen directamente en la vida cotidiana y determinan decenas de cosas: las expectativas sobre el estilo de vida, las aspiraciones profesionales (y, con ello, el tiempo que cada persona dedica al trabajo)... y cómo, al final, esa dedicación también termina afectando al trabajo dentro de casa y al cuidado mismo del tiempo en pareja.

Según Lobo, cuando estas cuestiones no se hablan desde el principio pueden aparecer con el tiempo "las primeras rencillas y problemas". La falta de entendimiento puede ir generando una distancia que, en algunos casos, termina desembocando en un divorcio.

¿Qué es para ti el dinero?

Lobo esgrime en este tema uno de sus consejos más habituales: hablar es la clave. La abogada considera fundamental hablar con la pareja sobre cómo se entiende el dinero, qué expectativas profesionales se tiene y cómo se pretenden organizar las responsabilidades domésticas, además del estilo de vida y futuro a largo plazo.

Lobo recomienda además que, cuando la pareja haya alcanzado acuerdos sobre estas cuestiones, valore realizar capitulaciones matrimoniales para recoger acuerdos económicos: "Los acuerdos económicos tienen validez después del divorcio", señala.

Hablar de estas cuestiones, sostiene, puede ayudar tanto a prevenir conflictos durante el matrimonio como a facilitar los acuerdos si finalmente se produce una ruptura porque ya no hay más remedio.