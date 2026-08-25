Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad privadaSuciedad San FernandoBalanza comercialSerra GeladaCala secreta La VilaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Separaciones

Una abogada de familia señala un motivo de divorcio habitual: “Provoca más rupturas que una infidelidad”

Los primeros problemas aparecen cuando no se ha hablado con seriedad sobre algunos temas esenciales en el día a día y en el futuro a largo plazo

Laura Lobo habla sobre los problemas que causan más divorcios.

Laura Lobo habla sobre los problemas que causan más divorcios. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Un tema incómodo del que muchas parejas deciden no hablar y que provoca, según una abogada experta en familias, "más divorcios que las infidelidades". Y es que cuando se piensa en las causas de una separación, es habitual asociarlas a problemas sentimentales o a la aparición de terceras personas. Sin embargo, la abogada experta en herencias y familia Laura Lobo pone el foco en un asunto que, según explica, tiene un peso importante en muchas rupturas: el dinero y la organización económica del matrimonio.

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio.

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio. / Cedida

Lo económico es fundamental

"El aspecto económico es fundamental en un matrimonio y provoca muchas más rupturas de lo que nos pensamos", sostiene la abogada. Lobo señala que muchas parejas evitan hablar abiertamente de dinero porque consideran que es un tema incómodo o porque asumen que, si ambos trabajan y tienen sus propios ingresos, "podrán organizarse sobre la marcha".

Pero lo cierto es que las decisiones económicas influyen directamente en la vida cotidiana y determinan decenas de cosas: las expectativas sobre el estilo de vida, las aspiraciones profesionales (y, con ello, el tiempo que cada persona dedica al trabajo)... y cómo, al final, esa dedicación también termina afectando al trabajo dentro de casa y al cuidado mismo del tiempo en pareja.

Según Lobo, cuando estas cuestiones no se hablan desde el principio pueden aparecer con el tiempo "las primeras rencillas y problemas". La falta de entendimiento puede ir generando una distancia que, en algunos casos, termina desembocando en un divorcio.

¿Qué es para ti el dinero?

Lobo esgrime en este tema uno de sus consejos más habituales: hablar es la clave. La abogada considera fundamental hablar con la pareja sobre cómo se entiende el dinero, qué expectativas profesionales se tiene y cómo se pretenden organizar las responsabilidades domésticas, además del estilo de vida y futuro a largo plazo.

Lobo recomienda además que, cuando la pareja haya alcanzado acuerdos sobre estas cuestiones, valore realizar capitulaciones matrimoniales para recoger acuerdos económicos: "Los acuerdos económicos tienen validez después del divorcio", señala.

Noticias relacionadas y más

Hablar de estas cuestiones, sostiene, puede ayudar tanto a prevenir conflictos durante el matrimonio como a facilitar los acuerdos si finalmente se produce una ruptura porque ya no hay más remedio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: 'Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Me da igual el convenio, tu empresa no puede darte solo tres días de permiso retribuido
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  5. Mercadona ya tiene hasta su propio tipo de letra
  6. Torrevieja y Orihuela son los municipios turísticos donde más viviendas se venden de toda España
  7. Las altas temperaturas 'exprimen' 60.000 toneladas de limones en Alicante
  8. Nuria Montes (Hosbec): 'Nos preocupa que los turistas españoles vean los hoteles como algo inaccesible

Una abogada de familia señala un motivo de divorcio habitual: “Provoca más rupturas que una infidelidad”

Una abogada de familia señala un motivo de divorcio habitual: “Provoca más rupturas que una infidelidad”

Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”

Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”

¿Te están engañando con el contrato? Ojo con estos "fijos discontinuos"

¿Te están engañando con el contrato? Ojo con estos "fijos discontinuos"

¿Es justo dejar más herencia al hijo que más lo necesita? Una abogada aclara una de las dudas más comunes con los testamentos

¿Es justo dejar más herencia al hijo que más lo necesita? Una abogada aclara una de las dudas más comunes con los testamentos

La jubilación flexible cambia desde el 28 de agosto: estas son las principales novedades de la reforma

La jubilación flexible cambia desde el 28 de agosto: estas son las principales novedades de la reforma

Si te separas y te vas de casa, ¿tienes que seguir pagando la hipoteca? La abogada Laura Lobo lo aclara

Si te separas y te vas de casa, ¿tienes que seguir pagando la hipoteca? La abogada Laura Lobo lo aclara

Jubilación parcial en 2026: esta es la edad mínima y los años que debes tener cotizados

Jubilación parcial en 2026: esta es la edad mínima y los años que debes tener cotizados
Tracking Pixel Contents