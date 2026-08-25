Carlos Llull, experto en climatización: “Dormir con un ventilador de techo encendido toda la noche cuesta menos de 80 céntimos”

Si con este calor poner el aire acondicionado no es tu primera opción, debes valorar instalar un ventilador. Pero ¿realmente enfría la habitación? ¿Cuánto cuesta tenerlo encendido? El técnico de climatización Carlos Llull nos ofrece una respuesta a todas estas preguntas en su canal de Youtube.

Tal y como explica este profesional, un ventilador de techo no enfría el aire. Llull explica que la sensación de frescor es porque este aparato acelera la evaporación del sudor y eso nos hace sentir con menos sensación de calor. “Alrededor de nuestro cuerpo siempre existe una pequeña capa de aire que se va calentando con nuestro propio calor corporal. Cuando el aire está completamente quieto, esa capa permanece junto a nosotros y hace que tengamos todavía más sensación de calor. El ventilador rompe continuamente esa capa, expulsa ese aire caliente y lo sustituye por otro aire que tenga exactamente la misma temperatura”, explica Llull.

El técnico indica también que debemos diferenciar entre la temperatura y la sensación térmica, y eso es lo que hace el ventilador: que percibamos que bajan los grados sin que esto ocurra. Es decir, el aire acondicionado sí que logra bajar la temperatura mientras que el ventilador lo que logra es bajar la sensación térmica.

Por eso, muchas personas pueden dormir perfectamente con un ventilador mientras que otras necesitan del aire acondicionado.

¿Cuánto cuesta dormir con un ventilador?

En la actualidad existen dos modelos de ventilador: los antiguos con motor de corriente alterna y otros más modernos con corriente contínua. La diferencia entre ambos es la eficiencia, ya que los más modernos necesitan menos energía para mover la misma cantidad de aire.

Igualmente, estos modelos son más silenciosos, tienen distintas velocidades y ofrecen un control mucho más preciso. “Si hoy tuviera que instalar un ventilador de techo en mi casa, personalmente elegiría un modelo con motor de corriente continua”, explica el técnico.

Ahora vamos a la factura. Llull ya explicó en su día cuánto costaba dormir con el aire acondicionado durante toda la noche, pero ¿cuánto cuesta hacerlo con el ventilador?

El técnico utiliza como ejemplo un dormitorio de unos 14 o 15 metros cuadrados con un ventilador moderno equipado con motor de corriente continua. Aunque señala que uno de estos aparatos puede consumir unos 40 vatios, realiza el cálculo con aproximadamente 30 vatios, al considerar que normalmente se utiliza a velocidad media.

Manteniéndolo encendido ocho horas, el consumo sería de unos 0,24 kilovatios hora. Aplicando en su ejemplo un precio de 0,10 euros por kilovatio hora, calcula un coste de aproximadamente 2,4 céntimos por noche. Durante 30 noches consecutivas, el desembolso rondaría los 72 céntimos, es decir, menos de un euro al mes según las condiciones utilizadas por Llull para hacer la estimación.